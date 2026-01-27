वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप में ठोकी तूफानी फिफ्टी, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड बाल-बाल बचा

Cricket Logo
संक्षेप:

Vaibhav Suryavanshi Fifty:वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वह शुभमन गिल का एक रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बच गए।

Jan 27, 2026 03:06 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर सिक्स मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में तूफानी अर्धशतक ठोका। उन्होंने बतौर ओपनर उतरने के बाद 30 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल है। 14 वर्षीय बल्लेबाज ने 24 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। यह मौजूदा टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 24 गेंदों में अर्धशशतक लगाया है। सूर्यवंशी और म्हात्रे से आगे ऑस्टेलिया के ओपनर विल मालास्जुक हैं, जिन्होंने जापान के सामने 23 गेंदों में फिफ्टी पूरी की।

सूर्यवंशी-म्हात्रे की अर्धशतकीय साझेदारी

मेजबान जिम्बाब्वे के विरुद्ध टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम ने तेज शुरुआत की। सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज (16 गेंदों में 23) ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। जॉर्ज पांचवें ओवर में पनाशे मजाई का शिकार बने। पावरप्ले में भारत ने एक विकेट पर 99 रन जुटाए। हालांकि, टाटेंडा चिमुगोरो ने 11वें में भारत को डबल झटका दिया। उन्होंने तीसरे गेंद पर कप्तान म्हात्रे को पवेलियन भेजा और पांचवी गेदं पर सूर्यवंशी को अपने जाल में फंसाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टरनशिप की। वन डाउन आए म्हात्रे ने 19 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। उनके बल्ले से एक चौका और दो छक्के निकले।

ये भी पढ़ें:विल ने तोड़ा वैभव का रिकॉर्ड, देखें U19 वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाले प्लेयर

शुभमन गिल का रिकॉर्ड बाल-बाल बचा

सूर्यवंशी शानदार लय में थे लेकिन शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बच गए। सूर्यवंशी यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में फिलहाल छठे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 1139 रन बनाए हैं। वह अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 रन और जोड़ लेते तो गिल अलावा उन्मुक्त चंद का पछाड़ देते। दोनों ने 1149 रन बनाए हैं। यूथ वनडे में सर्वाधिक रन का भारतीय रिकॉर्ड विजय जोल (1404) के नाम दर्ज है। उनके बाद लिस्ट में यशस्वी जायसवाल (1386) और तनमय श्रीवास्तव (1316) हैं। भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप में अगला मैच एक फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना है।

