वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप में ठोकी तूफानी फिफ्टी, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड बाल-बाल बचा

संक्षेप: Vaibhav Suryavanshi Fifty:वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वह शुभमन गिल का एक रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बच गए।

वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर सिक्स मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में तूफानी अर्धशतक ठोका। उन्होंने बतौर ओपनर उतरने के बाद 30 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल है। 14 वर्षीय बल्लेबाज ने 24 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। यह मौजूदा टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 24 गेंदों में अर्धशशतक लगाया है। सूर्यवंशी और म्हात्रे से आगे ऑस्टेलिया के ओपनर विल मालास्जुक हैं, जिन्होंने जापान के सामने 23 गेंदों में फिफ्टी पूरी की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्यवंशी-म्हात्रे की अर्धशतकीय साझेदारी मेजबान जिम्बाब्वे के विरुद्ध टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम ने तेज शुरुआत की। सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज (16 गेंदों में 23) ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। जॉर्ज पांचवें ओवर में पनाशे मजाई का शिकार बने। पावरप्ले में भारत ने एक विकेट पर 99 रन जुटाए। हालांकि, टाटेंडा चिमुगोरो ने 11वें में भारत को डबल झटका दिया। उन्होंने तीसरे गेंद पर कप्तान म्हात्रे को पवेलियन भेजा और पांचवी गेदं पर सूर्यवंशी को अपने जाल में फंसाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टरनशिप की। वन डाउन आए म्हात्रे ने 19 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। उनके बल्ले से एक चौका और दो छक्के निकले।