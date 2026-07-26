15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाने का मौका गंवाया, 81 के स्कोर पर टूटा सपना
वैभव सूर्यवंशी के पास रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाने का सुनहरा मौका था लेकिन वह 81 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और चार छक्के लगाए।
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने रविवार को हरारे में आखिरी मुकाबले में 49 गेंदों में 81 रन की दमदार पारी खेली। हालांकि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने का सुनहरा मौका था लेकिन वेस्ली मधेवेरे ने उनकी इस शानदार पारी का अंत कर दिया। वैभव तीसरे मैच में शुरुआत से ही आक्रामक दिखे और बड़े शॉट लगाने से हिचकिचाए नहीं। सिकंदर रजा के पहले ही ओवर में दो चौके जड़ दिए थे। उन्होंने 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। भारत ने उनकी धमाकेदार पारी की बदौलत आखिरी मैच में 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए।
वैभव सूर्यवंशी ने शतक का मौका गंवाया
स्टार युवा बल्लेबाज को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेलना काफी भाता है। वह लगातार पारियों में इस मैदान पर बड़े स्कोर बना रहे हैं। रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में उन्होंने 49 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि वह शतक लगाने से चूक गए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को जमकर पीटा। रजा के खिलाफ उन्होंने 102 मीटर का छक्का भी मारा। वह शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बनने के करीब थे लेकिन तभी वेस्ली मधेवेरे ने उन्हें आउट कर दिया। ब्रैड इवांस ने उनका शानदार कैच लपका।
भारत ने बनाए 192 रन
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में ब्लेसिंग मुजारबानी ने अभिषेक शर्मा (दो) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने वैभाव सूर्यवंशी के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। 11वें ओवर में सिकंदर रजा ने इशान किशन का शिकार कर भारत को दूसरा झटका दिया। इशान किशन ने 28 गेंदों में चार चौकों की मदद से (29) रन बनाये।
भारत का तीसरा विकेट 15वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी के रूप में गिरा। वेस्ली मधेवेरे ने शतक की ओर बढ़ रहे वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए (81) रनों की पारी खेली। 18वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रैड एवंस ने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया। श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों में दो चौकों की मदद से (27) रन बनाये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरो में पांच विकेट पर 192 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तिलक वर्मा ने (नाबाद 11) रन बनाये। रिंकू सिंह पारी की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुये। रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (25) रनों की पारी खेली।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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