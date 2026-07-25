0, 4, 6, 4, 4, W, वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद में चार बाउंड्री लगाकर चलते बने, लालच के चक्कर में खोया विकेट
पिछले मैच में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। उन्होंने दूसरे मैच में 9 गेंद में 20 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया।
भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मुकाबले में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। उन्होंने 9 गेंद में 20 रन बनाए। हालांकि जब तक वह क्रीज पर रहे आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए दिखे। रिचर्ड ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिम्बाब्वे ने दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिसके बाद बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट शुरुआती ओवरों में ही गंवा दिए।
वैभव सूर्यवंशी 20 रन बनाकर हुए आउट
पिछले मैच में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में भी आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आए। दूसरे ओवर तक उन्हें सिर्फ तीन गेंद खेलने का मौका मिला। इस बीच सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में वैभव ने रिचर्ड नगारवा के खिलाफ बड़े शॉट खेलने का मन बनाया था और सफल भी हुए थे। हालांकि अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवाया। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर दमदार छक्का मारा। चौथी और पांचवीं गेंद पर भी युवा बल्लेबाज ने चौका लगाया। हालांकि अंतिम गेंद पर वह खुद पर काबू नहीं रख सके और फिर बड़ा शॉट लगाने के लिए गए लेकिन लपके गए। इस ओवर में एक वाइड के साथ कुल 19 रन बन चुके थे लेकिन इसके बावजूद वैभव खुद पर कंट्रोल नहीं कर सके।
भारत की खराब शुरुआत
वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे मैच में 9 गेंदों में 20 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। अभिषेक शर्मा और वैभव के बीच पहले विकेट के लिए 10 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद ईशान किशन और उनके बीच 19 रन की पार्टनरशिप हुई। अभिषेक शर्मा 8 गेंद में 8 रन ही बना पाए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके मारे।
15 साल के वैभव पिछले मैच में पुरुषों के टी 20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। भारत के लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही यादगार अंदाज़ में अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया। 15 साल और 118 दिन की उम्र में, सूर्यवंशी ने टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जिब्राल्टर के लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2021 में माल्टा के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाते समय 16 साल और 56 दिन के थे। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की सूची में इंडोनेशिया के केविन चड्ढा (16 साल, 76 दिन), सिएरा लियोन के अलुसिन तुरे (16 साल, 89 दिन) और भूटान के तेनजिन राबगे (16 साल, 118 दिन) भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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