भारत ने 9वीं बार बनाया 200 से अधिक का स्कोर, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

भारतीय टीम ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। एक कैलेंडर ईयर में भारत ने नौवीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाकर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की।

भारतीय टीम की बैटिंग का टी20 इंटरनेशनल में दबदबा कायम है। शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम ने एक बार फिर 200 से अधिक का स्कोर बनाया। हरारे में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही एक भारतीय टीम ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 200 से अधिक रन बनाने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय टीम ने नौवीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। इससे पहले 2024 में भी टीम ने ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था। भारत के अलावा कोई और अन्य टीम ये कमाल नहीं दिखा सकी है।

भारत ने नौवीं बार बनाया 200 प्लस स्कोर ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की आक्रामक अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 200 से अधिक स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत ने 2024 के बाद 2026 में भी नौवीं बार 200 से अधिक का टोटल बना दिया है। इससे पहले 2023 में भारत ने सात बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया था। भारत के अलावा जापान ने 2024 में सात बार और 2025 में ऑस्ट्रिया ने सात बार ये कारनामा किया।

पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 29 रन के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। किशन ने इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (25) के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रन और फिर तिलक के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा। अभिषेक शर्मा (आठ) और वैभव सूर्यवंशी (20) के रूप में लगे।

ईशान किशन और तिलक वर्मा ने लगाया अर्धशतक किशन ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अगली 31 रन केवल 13 गेंदों में बनाकर रनगति को तेज कर दिया। उनकी पारी की खासियत लेग साइड पर लगाए गए दमदार शॉट रहे। उन्होंने ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट की गेंदों पर मिडविकेट क्षेत्र में लगातार दो चौके जड़े, जबकि तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस के ओवर में दो चौके और एक शानदार छक्का लगाकर दबाव बनाया। तिलक ने भी दूसरे छोर से अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने महज 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की।