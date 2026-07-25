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भारत ने 9वीं बार बनाया 200 से अधिक का स्कोर, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टीम ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। एक कैलेंडर ईयर में भारत ने नौवीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाकर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की।

India vs Zimbabwe
भारत बनाम जिम्बाब्वे

भारतीय टीम की बैटिंग का टी20 इंटरनेशनल में दबदबा कायम है। शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम ने एक बार फिर 200 से अधिक का स्कोर बनाया। हरारे में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही एक भारतीय टीम ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 200 से अधिक रन बनाने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय टीम ने नौवीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। इससे पहले 2024 में भी टीम ने ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था। भारत के अलावा कोई और अन्य टीम ये कमाल नहीं दिखा सकी है।

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भारत ने नौवीं बार बनाया 200 प्लस स्कोर

ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की आक्रामक अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 200 से अधिक स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत ने 2024 के बाद 2026 में भी नौवीं बार 200 से अधिक का टोटल बना दिया है। इससे पहले 2023 में भारत ने सात बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया था। भारत के अलावा जापान ने 2024 में सात बार और 2025 में ऑस्ट्रिया ने सात बार ये कारनामा किया।

पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 29 रन के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। किशन ने इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (25) के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रन और फिर तिलक के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा। अभिषेक शर्मा (आठ) और वैभव सूर्यवंशी (20) के रूप में लगे।

ईशान किशन और तिलक वर्मा ने लगाया अर्धशतक

किशन ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अगली 31 रन केवल 13 गेंदों में बनाकर रनगति को तेज कर दिया। उनकी पारी की खासियत लेग साइड पर लगाए गए दमदार शॉट रहे। उन्होंने ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट की गेंदों पर मिडविकेट क्षेत्र में लगातार दो चौके जड़े, जबकि तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस के ओवर में दो चौके और एक शानदार छक्का लगाकर दबाव बनाया। तिलक ने भी दूसरे छोर से अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने महज 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की।

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तिलक ने जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के एक ओवर में लगातार तीन चौके लगाए। उन्होंने इवांस की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर शानदार छक्का भी जड़ा। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम पांच ओवरों में 61 रन जोड़कर टीम को 219 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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