सीरीज फिफ्टी-फिफ्टी बताने वाले जिम्बाब्वे के कप्तान ने 3-0 से व्हाइट वॉश होने के बाद क्या कहा?
भारत से तीन-शून्य से सीरीज हारे के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने इस सीरीज से मिली सीख, आगे की प्लानिंग और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में खुलकर बात की है। सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने मुकाबला टक्कर का होने की उम्मीद जताई थी।
भारत से 3-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने इस सीरीज से मिली सीख पर अपने विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने टीम की कार्यशैली और ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में भी जानकारी दी। सीरीज शुरू होने से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिकंदर रजा ने दोनों टीमों को टक्कर का बताया था, लेकिन अब हार के बाद उनके विचार बदले हैं। सिकंदर रजा ने मैच के बाद कहा "सच कहूं तो, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले, जिम्बाब्वे क्रिकेट को इन मैचों की मेजबानी के लिए बधाई, क्योंकि अगर हम विश्व की शीर्ष टीमों के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि विश्व क्रिकेट तभी बेहतर होता है जब सभी देश अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए इस सीरीज से मिली सीख निश्चित रूप से हमें शीर्ष टीमों और थोड़ी कम रैंकिंग वाली टीमों के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट तब और भी मनोरंजक हो जाता है जब सभी टीमें अच्छा खेलती हैं। और हमारे लिए, सबसे बड़ी सीख हमारा अनुभव है। न्याम्हुरी भी टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए हैं। मारुमानी ने नंबर छह और सात की भूमिका बखूबी निभाई है। मधेवेरे ने भी कुछ अच्छे रन बनाए हैं। तो, मुझे बहुत सी अच्छी बातें याद आती हैं। इसलिए, मैं बहुत खुश हूं।"
ड्रेसिंग रूम के माहौल पर क्या कहा?
जब सिकंदर रजा से पूछा गया कि 'टीम के बारे में, टीम की कार्यशैली के बारे में और ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि पिछले कुछ महीने शानदार रहे हैं और इस साल की शुरुआत में हुए विश्व कप की बात करें तो' तब उन्होंने कहा “यह सफर बहुत पहले शुरू हुआ था। हम ड्रेसिंग रूम में कुछ बदलाव करना चाहते थे। हम एक-दूसरे की सफलता में साथ देना चाहते थे। हम एक-दूसरे की असफलताओं में भी साथ देना चाहते थे। हम अपना पूरा दिल लगाकर खेलना चाहते थे। हम हर गेंद के लिए जान लगा देना चाहते थे। हम हर गेंद को इरादे से फेंकना चाहते थे और हर गेंद पर इरादे से बल्लेबाजी करना चाहते थे। इस दौरान खासकर इस नए दौर में, हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें विश्व क्रिकेट के स्तर के अनुरूप ढलना होगा। और इस दौरान हमारे कुछ मैच खराब भी होंगे और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, एक बार जब हमने जो सबक और अनुभव हासिल किए हैं, वे विश्व क्रिकेट के स्तर के बराबर हो जाएंगे, एक बार जब जिम्बाब्वे मैदान में उतरेगा, तो हम जरूर सफल होंगे।”
क्या है आगे की प्लानिंग?
नामीबिया में होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए रवाना होने से पहले आपके पास थोड़ा समय है। उस दौरे की तैयारी के लिहाज़ से अगले तीन-चार हफ्तों में आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस सवाला का जवाब देते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा "मैं निश्चित रूप से अपने लिए रन बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी (मुस्कुराते हुए)। नहीं, टीम ने मेरे योगदान के बिना भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक लीडर के तौर पर मुझे पता है कि मेरी कमजोरी क्या है और मुझे क्या करने की जरूरत है। और मुझे अभी भी हर काम में इस टीम का नेतृत्व करना है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि टीम ने मेरे रन बनाए बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है, जब मैं योगदान देना शुरू करूंगा, तो टीम की सफलता में मेरा योगदान और भी ज्यादा होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो रन जल्द ही आने वाले हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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