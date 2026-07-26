श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे पर किया क्लीन स्वीप, आलोचकों को करारा जवाब
23 जुलाई 2026 से शुरू हुई भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज 26 जुलाई को समाप्त हो गई है। टीम इंडिया ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में क्लीन स्वीप करके आलोचकों को करारा जवाब दिया है।
23 जुलाई 2026 से शुरू हुई भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज 26 जुलाई को समाप्त हो गई है। टीम इंडिया ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। दो मैच जीतने के बाद तीसरे और आखिरी मैच में भी टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से करारी शिकस्त दे दी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार क्लीन स्वीप किया है और सीरीज जीती है। 23 जुलाई को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद 25 जुलाई शनिवार को हुए दूसरे मुकाबले में भी भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया था। आज तीसरे और आखिरी मैच में 26 जुलाई 2026, रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर सीरीज में अपना दबदबा बनाए रखा और किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि जिम्बाब्वे मेन इन ब्लू पर हावी होने की कोशिश कर रही है।
जिम्बाब्वे सीरीज से पहले टीम इंडिया जब ब्रिटेन दौरे पर थी तो वहां जून में खेले गए दो मुकाबलों में आयरलैंड जैसी टीम के सामने 2-0 से व्हाइटवॉश होना पड़ा था। इसके बाद जुलाई में जब इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज हुई तो वहां भी भारतीय टीम को मुंह की खानी पड़ी। इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से व्हाइटवॉश किया। पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। इन दोनों सीरीज में भारत की हार के बाद नए बने कप्तान श्रेयस अय्यर की काफी आलोचना हो रही थी। उन्होंने टीम इंडिया के टी-20 साइड का उपयुक्त कप्तान माने जाने पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि, अब श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे को व्हाइटवॉश करके अपनी कप्तानी में आलोचकों को करारा जवाब दिया है। इस सीरीज में श्रेयस ने भले ही बल्ले से कोई बहुत बड़ी भूमिका ना निभाई हो, लेकिन कप्तानी उनकी शानदार रही और पूरी टीम ने जमकर शानदार प्रदर्शन किया।
इस सीरीज में तीन चार हीरो भारत की ओर से निकलकर सामने आए। ये सभी नए हीरो हैं। दो साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे मयंक यादव ने अपनी उपयोगिता साबित की। इसके वैभव सूर्यवंशी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ दो मैचों में अर्धशतक बनाए। यश ठाकुर और ईशान किशन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। नई गेंदबाजी यूनिट को साथ लेकर जिम्बाब्वे की घरेलू परिस्थितियों में भारत के लिए सीरीज जीतना चुनौती भरा था, लेकिन श्रेयस अय्यर के जाबाजों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और श्रेयस अय्यर को पहली सीरीज बतौर कप्तान जिताने में अहम भूमिका निभाई।
भारत बनाम जिम्बाब्वे टी-20 सीरीज के नतीजे
1. पहला मैच, 23 जुलाई- भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया
2. दूसरा मैच, 25 जुलाई- भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया
3. तीसरा मैच, 26 जुलाई, भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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