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अभिषेक शर्मा लगातार फेल होने के मामले में नंबर-1 निकले, संजू सैमसन को भी पछाड़ा, संजू सैमसन और विराट कोहली को भी पछाड़ा

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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Abhishek Sharma News: भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज में अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा। इंग्लैंड के खिलाफ भी आखिरी मैच में सिंगल डिजिट में रन आया था। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार फेल होने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं।

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लगातार फेल होने के मामले में अभिषेक शर्मा नंबर वन

Abhishek Sharma News: भारत बनाम जिम्बाब्वे तीन मैचों की सीरीज में अभिषेक शर्मा का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। अभिषेक शर्मा पिछले चार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से लगातार फेल होते आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच में उन्होंने 3 (5) रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में उनके बल्ले से 1 (8) रन निकला। दूसरा मैच में 8 (8) बनाए। तीसरे और आखिरी मैच में भी 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाकर चलते बने। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में भी उन्होंने 16 (14) रन बनाए थे। यह पहला मौका नहीं है, जब अभिषेक शर्मा लगातार तीन या उससे अधिक पारियों में सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। इससे पहले भी दो बार हो चुके हैं और ऐसा सबसे ज्यादा बार करने वाले भारतीय ओपनर भी बन गए हैं। वे सबसे ज्यादा बार लगातार तीन या उससे अधिक बार सिंगल डिजिट में आउट होने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। वे एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार ऐसा कर चुके हैं। भारत का कोई भी दूसरा सलामी बल्लेबाज 3 बार लगातार तीन या उससे अधिक पारियों में सिंगल डिजिट में आउट नहीं हुआ है। वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा एक बार किया है। तब वे लगातार चार पारियों में 9, 5, 0, और 1 रन बना सके थे। मुरली विजय ने भी एक बार यह शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 0, 2, 7, और 5 रन लगातार चार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बतौर भारतीय ओपनर बनाए थे।

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केएल राहुल के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड दो बार दर्ज है। उन्होंने पहली बार 0, 1, 0, 0 का स्कोर खड़ा किया था। उसके बाद 4, 9, 9 का स्कोर बनाया था। शुभमन गिल का नाम भी इस सूची में दो बार है। उन्होंने 3, 7, 6 का स्कोर पहली बार और 9, 0 और 8 का स्कोर दूसरी बार किया था। विराट कोहली के नाम भी एक बार यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वे लगातार तीन मैचों में सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। उन्होने 9, 4 और 0 का स्कोर बनाया था। संजू सैमसन ने दो बार ऐसा किया है। उन्होंने पहली बार 5, 3, 1 का स्कोर बनाया था और दूसरी बार हाल ही में आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज में 5, 0 और 1 रन का स्कोर हनाया था। अभिषेक शर्मा ऐसा तीन बार कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने 4, 7, 4 का स्कोर बनाया था। दूसरी बार विश्व कप में लगातार तीन शून्य बनाए थे और अब लगातार चार मैचों में 3, 1, 8, 2 का स्कोर बना चुके हैं।

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T20I में लगातार 3 या उससे ज़्यादा बार सिंगल डिजिट (10 से कम रन) पर आउट होने वाले भारतीय ओपनर

वीरेंद्र सहवाग (9, 5, 0, 1)

मुरली विजय (0, 2, 7, 5)

केएल राहुल (0, 1, 0, 0)

केएल राहुल (4, 9, 9)

ईशान किशन (2, 1, 4)

शुभमन गिल (3, 7, 6)

शुभमन गिल (9, 0, 8)

विराट कोहली (1, 4, 0)

अभिषेक शर्मा (4, 7, 4)

संजू सैमसन (5, 3, 1)

अभिषेक शर्मा (0, 0, 0)

संजू सैमसन (5, 0, 1)

अभिषेक शर्मा (3, 1, 8, 2)*

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Abhishek Sharma
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