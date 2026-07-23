भारत जीता, मगर श्रेयस अय्यर के नाम लगा ये बड़ा कलंक, बुल्गारिया के कप्तान की बराबरी की
भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज की शुरुआत मेन इन ब्लू ने जीत के साथ की है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 7 मैचों के बाद जीत हासिल हुई है। हालांकि, भारत जीता जरूर लेकिन श्रेयस अय्यर के नाम एक बड़ा कलंक लग गया है। देखिए उन्होंने क्या अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज किया।
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया का सूखा खत्म हो गया है। इस महीने टीम इंडिया को टी-20 क्रिकेट में निराशा हाथ लगी थी। पहले आयरलैंड जैसी टीम ने व्हाइटवॉश कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद इंग्लैडं की चीम ने अपनी सरजमीं पर 4-0 से शिकस्त दी। भारत को आखिरकार 7 मुकाबलों के बाद जीत नसीब हुई।
गुरुवार को भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज का शुभारंभ हुआ। 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जो सही साबित हुआ। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 125 रन बनाए और 126 का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत इस मुकाबले को जीत तो गया, लेकिन श्रेयस अय्यर के नाम एक काला धब्बा जरूर लग गया। भारत दुनिया के दूसरे ऐसे कप्तान बन गए, जिन्होंने बतौर कप्तान टॉस तो हर मैच में जीता लेकिन मुकाबला हर बार हार गए। ऐसा उनके साथ सात मैचों में हुआ और 8वें मुकाबले में जाकर यह सिलसिला खत्म हुआ। श्रेयस अय्यर से पहले यह काला धब्बा बुल्गारिया के कप्तान प्रकाश मिश्रा के नाम लगा था, जब उन्होंने साल 2021 में 7 मुकाबलों में टॉस तो जीता था लेकिन एक भी मैच नहीं जीत सके थे। इस सूची में अर्जेटीना के क्रिकेट कप्तान हर्नान फेनेल का नाम भी है, जिन्होंने साल 2021-23 के बीच लगातार 6 मुकाबले में टॉस तो जीता लेकिन मैच नहीं जीत सके।
T20I में कप्तान के तौर पर टॉस तो जीता, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत पाए - सबसे लंबा सिलसिला
7 - प्रकाश मिश्रा (बुल्गारिया, 2021)
7 - श्रेयस अय्यर (भारत, 2026) - यह सिलसिला आज खत्म हुआ
6 - हर्नान फेनेल (अर्जेंटीना, 2021-2023)
बता दें कि हाल के दिनों में भारतीय टी-20 टीम की लीडरशिप में परिवर्तन हुए हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मेन इन ब्लू ने साल 2026 का टी-20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद जब पहली सीरीज के लिए टी-20 टीम का ऐलान हुआ तब सूर्यकुमार यादव नहीं, श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान थे। अक्षर पटेल से उप कप्तानी छीनकर तिलक वर्मा को थमा दी गई। लीडरशिप में चेंज होने के बाद की शुरुआती दो सीरीज और 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।