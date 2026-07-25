धमाकेदार जीत पर कप्तान श्रेयस अय्यर का मन गदगद, कहा- एटीट्यूड काफी मायने रखता है

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे से दूसरा टी 20 जीतने और सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाने के बाद कहा कि यह काफी सुखद एहसास है।

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 रनों की जीत पर कहा है कि वह टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। भारतीय कप्तान ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की दमदार पारियों की तारीफ की है। भारतीय टीम ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की दमदार पारियों की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई और भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

उनके शॉट आंखों को सुकून देने वाले थे श्रेयस ने शनिवार को मैच के बाद कहा, ''हमने आज एक बहुत अच्छी जीत हासिल की। बल्लेबाजी में जिस तरह से इशान और तिलक ने बल्लेबाजी की और उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले जो कि आंखों को सुकून देने वाले थे। और फिर गेंदबाजों ने योजना के हिसाब से गेंदबाजी की। एटीट्यूड काफी मायने रखता है, अतीत को पीछे छोड़ वर्तमान में रहना जरूरी है। कल एक मैच है इसलिए हम अगले मैच की ओर देख रहे हैं। (क्या टीम में बदलाव होगा?) अभी तक हमने निर्णय नहीं लिया है लेकिन हमारे एक खिलाड़ी चोटिल हो गए। इसलिए आप कल कुछ बदलाव होता देख सकते हैं।''

अपनी 44 गेंदों की पारी में नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 81 रन बनाने वाले किशन ने कहा कि बल्लेबाजी के लिए यह आसान विकेट नहीं था। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगा कि यह ऐसा विकेट था, जहां आसानी से रन बनाए जा सकते थे। कुछ गेंदें असमान उछाल ले रही थीं, इसलिए हमने साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया।''

ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन ने कहा, ''जब आप टीम के लिए रन बनाते हैं तो टीम का अच्छा स्कोर होना लाजिमी है, टीम की जीत में योगदान देना सुखद है। हमारे ध्यान में 180 का लक्ष्य ही था, विकेट बल्लेबाजी के लिए उतनी भी आसान नहीं थी इसलिए हमारा ध्यान अच्छी साझेदारी बनाने पर था। विकेट के बारे में अधिक सोचना नहीं चाहिए और परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस गेंदबाज़ को टारगेट किया जा सकता है। मयंक, यश ठाकुर और प्रिंस सभी ने बढ़िया गेंदबाज़ी की है, इसके साथ ही उन्होंने फ़ील्डिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।''