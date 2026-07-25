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प्रिंस यादव की चोट ने बढ़ाई कप्तान श्रेयस अय्यर की टेंशन, सीरीज में झटके हैं सबसे ज्यादा विकेट

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर ने कन्फर्म किया है कि प्रिंस यादव चोटिल हो गए हैं और इसकी वजह से तीसरे मैच में भारतीय टीम में बदलाव हो सकते हैं। प्रिंस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

prince yadav
प्रिंस यादव

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे पर 90 रन की जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला अपने नाम करने के बाद कहा कि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की चोट के कारण रविवार को खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में टीम को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। प्रिंस अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए। चोटिल होने से पहले वह दो विकेट झटक चुके थे। प्रिंस जारी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने दो मैचों में चार विकेट लिए हैं लेकिन वह अब तीसरे मैच में खेलने नहीं उतरेंगे।

श्रेयस अय्यर ने चोट की पुष्टि की

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''दुर्भाग्य से हमारा एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है, इसलिए कल (रविवार) के मैच में टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इशान और तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की। मुझे लगा था कि इस विकेट पर 180 से 200 रन प्रतिस्पर्धी स्कोर होगा, लेकिन हमने 220 रन बना लिए, जो टीम के लिए बोनस साबित हुआ। मैदान पर यही रवैया होना चाहिए। वर्तमान में रहकर अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से अमल में लाना सबसे अहम है।''

भारत ने शनिवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 90 रनों से शिकस्त दी। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने तेज शुरुआत दिलाई। जिम्बाब्वे को पहला झटका यश ठाकुर ने चौथे ओवर में ब्रायन बेनेट (32) को आउट कर दिया। इसके बाद जिम्बाब्वे के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे लगातार विकेट गंवाते रहे। अगले ही ओवर में प्रिंस यादव ने बेन करन (एक) को आउट कर पवेलियन भेज दिया।

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अभिषेक शर्मा ने लिए तीन विकेट

छठे ओवर में रवि बिश्नोई ने डिओन मेयर्स (12)रन को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। कप्तान सिकंदर रजा (शून्य), वेस्ली मधेवेरे (दो), रायन बर्ल (20), ब्रैड एवंस (19) और न्यूमैन न्यामहुरी (तीन) रन बनाकर आउट हुये। 17वें ओवर की पहली गेंद पर यश ठाकुर ने तडिवनाशे मारुमानी (24) को आउट कर भारत को नौवीं सफलता दिलाई। 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रिचर्ड अंगारावा (एक) रन को आउट कर जिम्बाब्वे की पारी का 129 रन के स्कोर पर अंत कर दिया।

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 2.5 ओवरों 17 रन देकर तीन विकेट लिये। यश ठाकुर और प्रिंस यादव को दो-दो विकेट मिले। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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