IND vs ZIM Pitch Report: चेन्नई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा

Feb 26, 2026 09:40 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs ZIM Pitch Report T20 World Cup: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ‘करो या मरो’ मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हारने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी।

IND vs ZIM Pitch Report T20 World Cup: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 48वां मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। यह भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमों के लिए ‘करो या मरो’ मुकाबला है। सुपर-8 में अपना-अपना पहला मैच हारकर यहां पहुंची भारत और जिम्बाब्वे में से जो टीम आज यहां हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहेगी। India vs Zimbabwe मैच से पहले सुपर-8 ग्रुप-1 का एक और मैच साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाना है। यह मैच भी सेमीफाइनल की रेस के लिए काफी अहम रहेगा। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs ZIM पिच रिपोर्ट

पारंपरिक रूप से स्पिन फ्रेंडली रहने वाली MA चिदंबरम स्टेडियम की पिच इस टूर्नामेंट में दोबारा बिछाए जाने के बाद अलग तरह से बर्ताव कर रही है। पिच ज्यादातर बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रही है और फैंस को हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप स्टेज के दौरान यहां दो मौकों पर, 170 से ज्यादा के टारगेट को आसानी से हासिल किया गया, जो पहले काफी मुश्किल हुआ करता था। IND vs ZIM मैच सेंट्रल पिच (No.5) पर खेला जाएगा, जिस वजह से दोनों साइड की बाउंड्री बराबर होगी। यह कन्फर्म है कि यह काली मिट्टी की सतह है, जिसका फायदा भारत उठाना चाहेगा।

MA चिदंबरम स्टेडियम T20I रिकॉर्ड

मैच- 9

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 4 (44.44%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 5 (55.56%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 2 (22.22%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 7 (77.78%)

हाईएस्ट स्कोर- 200/4

लोएस्ट स्कोर- 103

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 183/5

एवरेज रन पर विकेट- 32.69

एवरेज रन पर ओवर- 8.95

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 182

IND vs ZIM हेड टू हेड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20I में अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें जिम्बाब्वे को तीन जीत मिली है, वहीं टीम इंडिया ने 10 मैच जीतकर अपना दबदबा बनाया हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में यह भारत और जिम्बाब्वे की दूसरी भिड़ंत है, टीम इंडिया ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को 71 रनों से धोया था।

