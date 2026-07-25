IND vs ZIM Pitch Report, 2nd T20I- हरारे में बल्लेबाज या गेंदबाज आज कौन बरपाएगा कहर? देखें पिच रिपोर्ट

IND vs ZIM Pitch Report, 2nd T20I- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 आज हरारे में खेला जाना है। टीम इंडिया की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी, वहीं जिम्बाब्वे वापसी कर सीरीज में रोमांचक फूंकना चाहेगा।

IND vs ZIM Pitch Report, 2nd T20I- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 25 जुलाई को खेला जाना है। दूसरा मैच भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। पहले टी20 में इसी मैदान पर टीम इंडिया ने मेजबानों को 7 विकेट से धूल चटाई थी। उस समय जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम की हार का दोष पिच पर मढ़ा था। भारत की नजरें आज जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 में भी हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी, वहीं मेजबान टीम चाहेगी कि वह सीरीज में वापसी करे और रोमांचक का तड़का लगाए। आईए एक नजर भारत बनाम जिम्बाब्वे पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs ZIM पिच रिपोर्ट हरारे में आमतौर पर मैदान पर रन बनाना आसान नहीं रहा है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक अलग अनुभव रहा है। जिम्बाब्वे के नए पेसर अपनी हार्ड लेंथ से असरदार रहे हैं। लेकिन अगर वे भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलते हैं, तो पेसरों के लिए मदद हो या न हो, जवाबी हमले की उम्मीद करें। पहले T20I की पिच में तेज गेंदबाज़ों के लिए काफी मदद थी, लेकिन शुरू में नमी की वजह से लाइन में हिट करना मुश्किल हो रहा था। शनिवार को भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। मौसम साफ रहेगा, और तापमान 20°C के आस-पास रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम दूसरे टी20 में भी पहले बॉलिंग चुन सकती है।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब T20I अंकड़े और रिकॉर्ड मैच- 76

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 39 (51.32%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 35 (46.05%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 40 (52.63%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 34 (44.74%)

बिना नतीजे वाले मैच- 2 (2.63%)

हाईएस्ट स्कोर- 259/5

लोएस्ट स्कोर- 71

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 194/5

औसत रन प्रति विकेट- 23.22

औसत रन प्रति ओवर- 7.75

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 158

IND vs ZIM हेड टू हेड भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड टू हेड की बात करें तो टीम इंडिया का दबदबा साफ देखने को मिलता है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 15 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 12 मैच जीते हैं, वहीं जिम्बाब्वे को 3 बार भारत के खिलाफ सफलता मिली है।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे स्क्वॉड इंडिया स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर