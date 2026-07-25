Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत को लगा बड़ा झटका, प्रिंस यादव को लगी चोट; विकेट मिलते ही मैदान से गए बाहर

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

तेज गेंदबाज प्रिंस यादव पैर में चोट के कारण दूसरे मैच से बाहर हो गए। उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। हालांकि इस मैच में उन्होंने दो विकेट चटकाए।

Prince Yadav
प्रिंस यादव

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए। सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे प्रिंस को हरारे में दूसरे ओवर के दौरान पैर में काफी दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद उनके पैर की मांसपेशियां में खिंचाव आया है। हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। जिसके बाद वह वापसी नहीं कर सके। भारत ने हरारे में दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 90 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। भारत के लिए प्रिंस यादव ने दो और अभिषेक शर्मा ने तीन विकेट चटकाए।

ये भी पढ़ें:श्रीलंका दौरे के लिए अगले सप्ताह होगा भारतीय टीम का ऐलान, जडेजा-सिराज की वापसी

प्रिंस यादव हुए चोटिल

तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को शनिवार को जिम्बाब्वे की पारी के दौरान पैर में चोट लगी। सातवें ओवर में प्रिंस यादव ने दूसरी गेंद पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि तीसरी गेंद के लिए जैसी ही उन्होंने रनअप लिया, उन्हें पैर में काफी तेज दर्द हुआ। हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण उन्हें चलने में भी समस्या हो रही थी। उनकी चोट ज्यादा गंभीर ना हो इसके लिए उन्हें मैदान से बाहर भेजा गया। हालांकि उन्होंने दो विकेट लेकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। उनका दूसरा ओवर शिवम दुबे ने पूरा किया। प्रिंस यादव ने 1.2 ओवर में 10 रन देकर दो विकेट लिया।

प्रिंस यादव ने जून में आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पहले ही मैच में तीन विकेट चटकाए थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में प्रिंस यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने दो मैचों में 4 विकेट लिए हैं।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद में 4 बाउंड्री लगाकर चलते बने, लालच के चक्कर में हुए आउट

भारत ने जिम्बाब्वे को हराया

भारत ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शनिवार को जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। जिम्बाब्वे की ओर से सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का अपेक्षित साथ नहीं मिला। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि पदार्पण कर रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट लिए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Zimbabwe
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।