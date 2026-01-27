IND vs ZIM LIVE Score: आज वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा भारत, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

27 Jan 2026, 11:47:54 AM IST
IND vs ZIM Live Score: आज भारत और जिम्बाब्वे की अंडर-19 वर्ल्ड कप में टक्कर होगी। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगी। ग्रुप-2 का हिस्सा दोनों का सुपर सिक्स राउंड में यह पहला मुकाबला है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में अपने तीन मैचों में जीत दर्ज की। भारत ने अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को धूल चटाई। वहीं, मेजबान जिम्बाब्वे को पाकिस्तान और इंग्लैंड के हाथों हार मिली जबकि स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत का यूथ वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के विरुद्ध दमदार रिकॉर्ड है। भारत ने जिम्बाब्वे से अभी तक छह मैच खेले हैं और हर बाल विजयी परचम फहराया।
IND vs Zim Live Score: भारत का स्कॉड
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, एरॉन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह, आरएस अम्ब्रीश, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन।
IND vs Zim Live Score: जिम्बाब्वे का स्क्वॉड
सिम्बाराशे मुडजेंगरेरे (कप्तान), नैथेनियल ह्लाबंगना, कुपाकवाशे मुरादज़ी (विकेट कीपर), पनाशे मजाई, शेल्टन माजवितोरेरा, ताकुदजवा माकोनी, ब्रैंडन न्दिवेनी, वेबस्टर माधिधी, बेनी ज़ुजे, कियान ब्लिगनॉट, ध्रुव पटेल, लीरॉय चिवौला, ब्रैंडन सेनजेरे, माइकल ब्लिगनॉट, टाटेंडा चिमुगोरो।