IND vs ZIM LIVE Score: आज जिम्बाब्वे से 'करो या मरो' मैच में भिड़ेगा भारत, क्या चेन्नई में होगा ऐसा?

26 Feb 2026, 03:29:53 PM IST
IND vs ZIM LIVE Score: आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मैच खेला जाएगा। दोनों टमों की शाम सात बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडयम में टक्कर होगी। मेजबान भारत के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है। ग्रुप-1 का हिस्सा भारत को अपने पहले सुपर-8 मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। करारी हार से भारत का नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है, जिससे सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए चेन्नई में बड़ा अंतर से जीत हासिल करनी होगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल तालिका में तीसरे पायदान पर है। जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है, जिसे पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 107 रनों से रौंदा। भारत सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा क्योंकि उसने शुरुआती चरण में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को धूल चटाई है। खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गुरुवार को बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में से पहले अभिषेक शानदार फॉर्म में थे लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से ओपनर की लय खो गई। वह सपाट पिचों पर ऑफ स्पिनरों के सामने अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं जिसका भारत को नुकसान हो रहा।
IND vs ZIM LIVE Score: भारत का स्क्वॉड
सुयकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे।
IND vs ZIM LIVE Score: जिम्बाब्वे का स्क्वॉड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड एनगारवा, ग्रीम क्रेमर, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मदांडे।