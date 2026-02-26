IND vs ZIM LIVE Score: आज जिम्बाब्वे से 'करो या मरो' मैच में भिड़ेगा भारत, क्या चेन्नई में होगा ऐसा?

IND vs ZIM LIVE Score: आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मैच खेला जाएगा। दोनों टमों की शाम सात बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडयम में टक्कर होगी। मेजबान भारत के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है। ग्रुप-1 का हिस्सा भारत को अपने पहले सुपर-8 मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। करारी हार से भारत का नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है, जिससे सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए चेन्नई में बड़ा अंतर से जीत हासिल करनी होगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल तालिका में तीसरे पायदान पर है। जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है, जिसे पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 107 रनों से रौंदा। भारत सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा क्योंकि उसने शुरुआती चरण में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को धूल चटाई है। खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गुरुवार को बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में से पहले अभिषेक शानदार फॉर्म में थे लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से ओपनर की लय खो गई। वह सपाट पिचों पर ऑफ स्पिनरों के सामने अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं जिसका भारत को नुकसान हो रहा।