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Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना युग की आज से शुरूआत, रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़ंत

Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।

Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना युग की आज से शुरूआत, रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़ंत

भारत बनाम जिम्बाब्वे टी-20I सीरीज

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रायपुर में खेला जा जाएगा। यह मैच शाम भारतीय समयानुसार 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।

भारतीय महिला क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से बतौर कप्तान स्मृति मंधाना टीम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आज से स्मृति मंधाना युग की शुरूआत हो रही है। शेफाली वर्मा को टी-20 सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम एशिया कप में खिताब अपने नाम करने और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली मरतबा मैदान पर उतर रही है। भारतीय स्क्वॉड में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। कुछ नए खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं।

तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारत और जिम्बाब्वे का स्क्वॉड

भारत महिला टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अनुष्का शर्मा, जिन्तिमणि कलिता, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत।

जिम्बाब्वे महिला टीम: केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, चिएद्जा धुरुरु (विकेटकीपर), न्याशा ग्वानज़ुरा, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), मोडेस्टर मुपाचिक्वा, शार्ने मेयर्स, लोरिन फिरी, फ्रांसिस्का चिपारे, कुदजई चिगोरा, नोमवेलो सिबांडा, ओलिन्दर चारे, मिशेल मावुंगा, तेंडाई मकुशा।

Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना करेंगी कप्तानी

स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला टीम पहली बार मैदान पर उतरेगी। स्मृति टीम इंडिया की पूर्णकालिक कप्तान घोषित की गई हैं। लंबे समय के बाद सिर्फ खिलाड़ी के रूप में हरमनप्रीत कौर मैदान पर होंगी।

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Ind vs Zim LIVE Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला मैच आज

Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज से रायपुर में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।

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