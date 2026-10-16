Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना युग की आज से शुरूआत, रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़ंत

भारतीय महिला क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से बतौर कप्तान स्मृति मंधाना टीम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आज से स्मृति मंधाना युग की शुरूआत हो रही है। शेफाली वर्मा को टी-20 सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम एशिया कप में खिताब अपने नाम करने और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली मरतबा मैदान पर उतर रही है। भारतीय स्क्वॉड में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। कुछ नए खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं।