Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना युग की आज से शुरूआत, रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़ंत
Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।
Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रायपुर में खेला जा जाएगा। यह मैच शाम भारतीय समयानुसार 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।
भारतीय महिला क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से बतौर कप्तान स्मृति मंधाना टीम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आज से स्मृति मंधाना युग की शुरूआत हो रही है। शेफाली वर्मा को टी-20 सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम एशिया कप में खिताब अपने नाम करने और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली मरतबा मैदान पर उतर रही है। भारतीय स्क्वॉड में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। कुछ नए खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं।
तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारत और जिम्बाब्वे का स्क्वॉड
Ind vs Zim LIVE Score: स्मृति मंधाना करेंगी कप्तानी
स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला टीम पहली बार मैदान पर उतरेगी। स्मृति टीम इंडिया की पूर्णकालिक कप्तान घोषित की गई हैं। लंबे समय के बाद सिर्फ खिलाड़ी के रूप में हरमनप्रीत कौर मैदान पर होंगी।
Ind vs Zim LIVE Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला मैच आज
Ind vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला आज से रायपुर में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगी।