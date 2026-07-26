IND vs ZIM LIVE Score: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी श्रेयस की सेना, क्या जिम्बाब्वे रोक पाएगा विजय रथ

IND vs ZIM LIVE Score: भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में तीसरा टी20 मैच होगा। भारतीय टीम ने लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम कई बदलाव के साथ उतर सकती है। दूसरे मुकाबले में प्रिंस यादव चोटिल हो गए थे और उनका बाहर होना तय है। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भारत ने पहला मुकाबला सात विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में 90 रनों से जीत हासिल की।
IND vs ZIM LIVE Score: भारतीय टीम
IND vs ZIM LIVE Score: भारतीय टीम: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, अशोक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह
IND vs ZIM LIVE Score: जिम्बाब्वे की टीम
IND vs ZIM LIVE Score: जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, तनाका चिवांगा, इनोसेंट कैया, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, तफदज़वा त्सिगा
IND vs ZIM LIVE Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20
IND vs ZIM LIVE Score: भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। तीसरा मैच शाम साढ़े चार बजे शुरू होगा।