IND vs ZIM LIVE Score: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी श्रेयस की सेना, क्या जिम्बाब्वे रोक पाएगा विजय रथ

IND vs ZIM LIVE Score: भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में तीसरा टी20 मैच होगा। भारतीय टीम ने लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम कई बदलाव के साथ उतर सकती है। दूसरे मुकाबले में प्रिंस यादव चोटिल हो गए थे और उनका बाहर होना तय है। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भारत ने पहला मुकाबला सात विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में 90 रनों से जीत हासिल की।