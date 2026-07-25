Ind Vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा टी-20I मैच आज, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका?

भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में चल रहे हैं। पिछला मुकाबला मेन इन ब्लू 7 विकेट से जीतकर आ रही है। 2 साल बाद वापसी कर रहे मयंक यादव भी कहर बरपा रहे हैं। प्रिंस यादव भी अच्छी लय में हैं। अशोक शर्मा भी बेहतर रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और आज के मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज को अपने कब्जे में करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। जिम्बाब्वे की टीम ने पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। ऐसे में आज उम्मीद होगी कि टीम भारत को कुछ ना कुछ टक्कर जरूर दे। जिम्बाब्वे के कप्तान पहले ही कह चुके हैं भारत इस सीरीज को जीतने का दावेदार नहीं है, बल्कि दोनों टक्कर की टीमें हैं।