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Ind Vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा टी-20I मैच आज, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका?

Ind Vs Zim LIVE Score:भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सायं 4 बजे भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

Ind Vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा टी-20I मैच आज, वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तहलका?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी-20I लाइव स्कोर

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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Ind Vs Zim LIVE Score:भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सायं 4 बजे भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में चल रहे हैं। पिछला मुकाबला मेन इन ब्लू 7 विकेट से जीतकर आ रही है। 2 साल बाद वापसी कर रहे मयंक यादव भी कहर बरपा रहे हैं। प्रिंस यादव भी अच्छी लय में हैं। अशोक शर्मा भी बेहतर रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और आज के मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज को अपने कब्जे में करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। जिम्बाब्वे की टीम ने पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। ऐसे में आज उम्मीद होगी कि टीम भारत को कुछ ना कुछ टक्कर जरूर दे। जिम्बाब्वे के कप्तान पहले ही कह चुके हैं भारत इस सीरीज को जीतने का दावेदार नहीं है, बल्कि दोनों टक्कर की टीमें हैं।

टी-20 सीरीज के लिए भारत और जिम्बाब्वे का स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर।

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, तफदज़वा त्सिगा, इनोसेंट कैया, तनाका चिवांगा, वेलिंगटन मसाकाद्जा।

Ind Vs Zim LIVE Score: शानदार लय में है वैभव सूर्यवंशी

भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में चल रहे हैं। पिछला मुकाबला मेन इन ब्लू 7 विकेट से जीतकर आ रही है। 2 साल बाद वापसी कर रहे मयंक यादव भी कहर बरपा रहे हैं। प्रिंस यादव भी अच्छी लय में हैं।

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Ind Vs Zim LIVE Score: जिम्बाब्वे टीम का स्क्वॉड

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, तफदज़वा त्सिगा, इनोसेंट कैया, तनाका चिवांगा, वेलिंगटन मसाकाद्जा।

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Ind Vs Zim LIVE Score: भारतीय टीम का ऐसा है स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर।

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Ind Vs Zim LIVE Score: भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मैच आज

Ind Vs Zim LIVE Score:भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सायं 4 बजे भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

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Vaibhav Suryavanshi

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