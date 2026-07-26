वैभव-अभिषेक को लेकर इन बातों से ईशान किशन को नहीं पड़ता फर्क, बोले- दुखी होने के बजाय...

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 में धमाकेदार पारी खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ईशान का मानना है कि उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके नियंत्रण में हों।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन का कहना है कि उन्हें अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर हो रही चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी भूमिका निभाने और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर रहता है। भारत ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा (08) और वैभव सूर्यवंशी (20) के विकेट पहले तीन ओवरों में ही गंवा दिए थे और स्कोर दो विकेट पर 29 हो गया था। इसके बाद किशन ने 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को पांच विकेट पर 219 रन तक पहुंचाया। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत ने जिम्बाब्वे को इस मैच में 90 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। रविवार को दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला खेला जाएगा।

'मैं उसपर ज्यादा ध्यान नहीं देता' दूसरे टी20 के बाद 28 वर्षीय किशन ने कहा, ''बाहर क्या हो रहा है, मैं उसपर ज्यादा ध्यान नहीं देता।'' किशन ने कहा, ''मुझे पता है कि मुझे किस तरह बल्लेबाजी करनी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसी पल में रहें। यह मत सोचिए कि कौन ज्यादा रन बना रहा है या कौन ज्यादा छक्के-चौके लगा रहा है।'' किशन का मानना है कि शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर तीसरे नंबर के बल्लेबाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, ''हर खिलाड़ी की अपनी पहचान हो सकती है, लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते समय आपको समझना होता है कि जब टीम के दो विकेट जल्दी गिर जाएं तो क्या करना है।''

'जब आप मैदान पर होते हैं तो...' भारत की खराब शुरुआत के बाद किशन ने समझदारी से पारी को संभाला। उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली 13 गेंदों में 31 रन जोड़कर तेजी से रन बनाए। उनकी पारी में मिड-विकेट पर लगाए गए दमदार शॉट आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने कहा, ''आप लगातार बल्लेबाजी करना चाहते हैं। कभी मौके का फायदा उठाना होता है तो कभी साझेदारी बनानी होती है। इसके लिए पिच और मैच की परिस्थितियों को समझना जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ''जब आप मैदान पर होते हैं तो आपको सिर्फ यह समझना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है और मैच से आपको क्या हासिल करना है।''

'बातों पर दुखी होने के बजाय...' किशन ने कहा कि कठिन समय में खिलाड़ियों को उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके नियंत्रण में हों। उन्होंने कहा, ''जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होतीं, तब उन बातों पर दुखी होने के बजाय अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना बेहतर होता है जो आपके नियंत्रण में हैं।'' किशन ने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी जमकर तारीफ की। इंग्लैंड दौरे पर कठिन शुरुआत के बाद वैभव ने पहले टी20 में अर्धशतक लगाकर शानदार वापसी की थी। किशन ने कहा, ''वैभव बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसे कैसे बल्लेबाजी करनी है और मैदान के अंदर और बाहर खुद को कैसे संभालना है।''