खत्म हुआ भारत की जीत का सूखा, जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी सहित ये 5 खिलाड़ी चमके

भारतीय टीम ने गुरुवार को जिम्बाब्बे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव जैसे खिलाड़ियों ने अपनी चमक बिखेरी।

भारतीय टीम को लगातार 6 मैच गंवाने के बाद आखिरकार जीत नसीब हुई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में भारतीय टीम काफी बदलाव के साथ उतरी थी और ज्यादातर खिलाड़ी युवा थे। वैभव सूर्यवंशी ने वापसी पर दमदार पारी खेली, वहीं मयंक यादव और प्रिंस यादव ने अपनी धारदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोकने के बाद 13.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। तेज गेंदबाज मयंक को कसी हुई गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यहां हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस मैच में अहम भूमिका निभाई।

मयंक यादव की दमदार वापसी तेज गेंदबाज मयंक यादव 2024 के बाद पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलने उतरे थे। उन्होंने पहले ही मैच में अपनी रफ्तार से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को परेशान किया। भारत की तरफ से मयंक ने 18 रन पर दो विकेट लिए। मैच की पहली ही गेंद पर मयंक यादव ने भारत को सफलता दिला दी थी और उनके दोहरे झटकों की बदौलत पावरप्ले में ही जिम्बाब्वे को तीन झटके लग गए थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और डियोन मेयर्स को पवेलियन भेजा। उनको शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

प्रिंस यादव भारतीय टीम के मौजूदा प्लेइंग इलेवन के सबसे सीनियर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने हरारे में खेले गए पहले टी20 मैच में 4 ओवर में 19 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने पावरप्ले में बेन करन को अपना शिकार बनाया और फिर ब्राड इवांस को आउट किया। अंतिम ओवर में वेस्ली रन आउट भी हुए थे।

रवि बिश्नोई स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई ने मैच में काफी किफायती गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी में सुधार भी किया। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी नो बॉल काफी चर्चा का विषय थी और इस वजह से उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने गलती नहीं की। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया। रवि ने रयान बर्ल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिन्होंने 35 गेंद में 26 रन की पारी खेली थी।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक लगाकर सबको प्रभावित किया। उनका ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक है। हालांकि वह अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाए। भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। सूर्यवंशी ने नेपाल के कुशल मल्ला का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। मल्ला ने जब यह उपलब्धि हासिल की थी तब उनकी उम्र 15 साल और 340 दिन थी जबकि सूर्यवंशी की उम्र 15 साल और 118 दिन है।