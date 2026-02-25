सूर्या ब्रिगेड अगर T20 WC जीतना चाहती है तो ऐसा करना होगा, भारतीय कोच की ZIM मैच से पहले दो टूक
सूर्या ब्रिगेड अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतना चाहती है तो दबाव का सामना करना ही होगा। यह बात जिम्बाब्वे से पहले भारतीय कोच सितांशु कोटक ने कही। भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच गुरुवार को चेन्नई में होगा।
भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बुधवार को स्वीकार किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में उनकी टीम पर दबाव रहेगा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी इससे निपटने में सफल रहेंगे। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के पहले मैच में 76 रन से हारने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे। जिम्बाब्वे के बाद भारत रविवार को कोलकाता में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलेगा।
'अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो…'
कोटक ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''विश्व कप भारत में खेला जा रहा है इसलिए दबाव और उम्मीद होना स्वाभाविक है। मेरा मानना है कि आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलें दबाव महसूस होता ही है। फिर यह तो निश्चित तौर पर बहुत दबाव वाला मैच है।'' लेकिन कोटक को भारतीय खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, ''मुझे सच में लगता है कि हम इसलिए एक मैच हार गए क्योंकि हमने अच्छी साझेदारी नहीं निभाई। लोग इसके बारे में (दबाव के बारे में) ज्यादा बात करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे खिलाड़ी दबाव से निपटने में सक्षम है। अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो हमें दबाव से निपटना होगा।''
'हमारे रवैए में कोई बदलाव नहीं होगा'
कोटक ने कहा कि भारत टूर्नामेंट में आगे भी आक्रामक बल्लेबाजी की अपनी रणनीति पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा, ''निश्चित तौर पर हम उसी तरह की क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि हमें बहुत सकारात्मक रहना होगा और उसी तरह की क्रिकेट खेलनी होगी जिसने हमें सफलता दिलाई है। हम उसी तरह से खेलेंगे। हमारे रवैए में कोई बदलाव नहीं होगा।'' कोटक ने इसके साथ ही कहा कि मध्य क्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह दिन में बाद में टीम में शामिल हो सकते हैं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपने पिता के बीमार होने के कारण मंगलवार को नई दिल्ली चला गया। उन्होंने कहा, ''रिंकू के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे टीम छोड़नी पड़ी। मुझे लगता है कि वह आज शाम तक वापस आ जाएगा।''
'आप फिर से वही अभिषेक शर्मा देखेंगे'
वहीं, कोटक ने खराब फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लय में लौटने का समर्थन किया लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ शीर्ष क्रम में रणनीतिक बदलाव से इनकार नहीं किया, जिसमें संजू सैमसन को खिलाना भी शामिल है। आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक के लिए अब तक चीजें मुश्किलें रही हैं। उन्होंने चार मैचों में 3.75 के औसत और 75 के स्ट्राइक-रेट से सिर्फ 15 रन बनाए हैं। कोटक ने कहा, ''हमारा काम उसे सकारात्मक रखना है। एक बार जब वह फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देगा तो आप फिर से वही अभिषेक देखेंगे। टी20 में, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह अगले मैच में ऐसा करेगा। तो मुझे लगता है कि वह बड़ा स्कोर बनाने से दूर नहीं है।''
