मुकाबला फिफ्टी-फिफ्टी बताने वाले जिम्बाब्वे के कप्तान ने हार के बाद क्या कहा? पिच पर मढ़ा दोष
भारत के खिलाफ मैच से पहले मुकाबला फिफ्टी-फिफ्टी का होने का दावा करने वाले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हार का दोष पिच पर मढ़ा है और उम्मीद जताई है कि अगले मैच में अच्छी पिच मिलेगी।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत मिली है। इस जीत के साथ ही हार का सिलसिला खत्म हो गया है। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भारत की टीम जीत की दावेदार नहीं है। मुकाबला 50-50 होगा। हम भी टक्कर की टीम हैं। हालांकि, वास्तव में ऐसा होता नहीं दिखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए और 126 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।
पिच पर मढ़ा हार का दोष
भारत से मुकाबले में मिली हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान ने पिच को उम्मीद के मुताबिक नहीं बताया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा- मुझे लगता है कि पिच उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। सुबह के समय नमी का असर जरूर पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह ज्यादा देर तक रहेगा। मुझे लगा कि नई गेंद से पिच सख्त बनी रही। दुर्भाग्य से, हमने शुरुआत में ज्यादा चौके भी नहीं लगाए, इसलिए गेंद नई ही रही और इसी वजह से मुझे लगा कि पिच से गेंद की मूवमेंट ने बल्लेबाजी को और भी मुश्किल बना दिया।
अगले मैच में बेहतर पिच मिलने की जताई उम्मीद
क्या परिस्थितियां हाल ही में आपके अनुभव जैसी थीं? इस सवाला का जवाब देते हुए रजा ने कहा "मुझे लगा कि बांग्लादेश वनडे सीरीज के दौरान काफी नमी थी और वह काफी देर तक बनी रही। जबकि आज, नमी पहले आठ से दस या बारह ओवरों तक ही रही और इसके अलावा जब भारत बल्लेबाजी करने आया, तो विकेट बहुत सही था। तो, उम्मीद है कि अगले मैच के लिए हमें बेहतर विकेट मिलेगा ताकि टॉस हारने पर भी इसका ज्यादा असर न पड़े।
टीम की बल्लेबाजी पर क्या बोले कप्तान?
32/4 से 125/7 तक की वापसी पर बात करते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा- "बिल्कुल। यह एक सकारात्मक पहलू है। मारुमणि और मधेवेरे के लिए भी यह एक नई भूमिका है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे और उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी भी योगदान देंगे ताकि अगर हम पहले बल्लेबाजी करें तो हम एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर सकें।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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