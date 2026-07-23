Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुकाबला फिफ्टी-फिफ्टी बताने वाले जिम्बाब्वे के कप्तान ने हार के बाद क्या कहा? पिच पर मढ़ा दोष

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत के खिलाफ मैच से पहले मुकाबला फिफ्टी-फिफ्टी का होने का दावा करने वाले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हार का दोष पिच पर मढ़ा है और उम्मीद जताई है कि अगले मैच में अच्छी पिच मिलेगी।

Sikandar Raza
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का बयान

भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत मिली है। इस जीत के साथ ही हार का सिलसिला खत्म हो गया है। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भारत की टीम जीत की दावेदार नहीं है। मुकाबला 50-50 होगा। हम भी टक्कर की टीम हैं। हालांकि, वास्तव में ऐसा होता नहीं दिखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए और 126 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

पिच पर मढ़ा हार का दोष

भारत से मुकाबले में मिली हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान ने पिच को उम्मीद के मुताबिक नहीं बताया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा- मुझे लगता है कि पिच उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। सुबह के समय नमी का असर जरूर पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह ज्यादा देर तक रहेगा। मुझे लगा कि नई गेंद से पिच सख्त बनी रही। दुर्भाग्य से, हमने शुरुआत में ज्यादा चौके भी नहीं लगाए, इसलिए गेंद नई ही रही और इसी वजह से मुझे लगा कि पिच से गेंद की मूवमेंट ने बल्लेबाजी को और भी मुश्किल बना दिया।

ये भी पढ़ें:भारत जीता, मगर श्रेयस अय्यर के नाम लगा ये बड़ा कलंक, बुल्गारिया कप्तान की बराबरी

अगले मैच में बेहतर पिच मिलने की जताई उम्मीद

क्या परिस्थितियां हाल ही में आपके अनुभव जैसी थीं? इस सवाला का जवाब देते हुए रजा ने कहा "मुझे लगा कि बांग्लादेश वनडे सीरीज के दौरान काफी नमी थी और वह काफी देर तक बनी रही। जबकि आज, नमी पहले आठ से दस या बारह ओवरों तक ही रही और इसके अलावा जब भारत बल्लेबाजी करने आया, तो विकेट बहुत सही था। तो, उम्मीद है कि अगले मैच के लिए हमें बेहतर विकेट मिलेगा ताकि टॉस हारने पर भी इसका ज्यादा असर न पड़े।

ये भी पढ़ें:तूफानी फिफ्टी जड़ने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

टीम की बल्लेबाजी पर क्या बोले कप्तान?

32/4 से 125/7 तक की वापसी पर बात करते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा- "बिल्कुल। यह एक सकारात्मक पहलू है। मारुमणि और मधेवेरे के लिए भी यह एक नई भूमिका है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे और उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी भी योगदान देंगे ताकि अगर हम पहले बल्लेबाजी करें तो हम एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर सकें।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Cricket News
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।