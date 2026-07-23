IND vs ZIM: भारत की प्लेइंग XI में 5 बदलाव, वैभव सूर्यवंशी प्रॉपर ओपनर, रिंकू सिंह- मंयक यादव की वापसी
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने कई बदलाव किए हैं। पिछले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की आधी टीम अलग उतरी थी। आज के मैच में पांच बदलाव किए हैं। देखिए भारत और जिम्बाब्वे दोनों टीमों की प्लेइंग XI क्या है।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज 23 जुलाई गुरुवार को से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को बतौर ओपनर जगह मिली है। अभिषेक शर्मा उनका साथ देंगे। तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन हैं। श्रेयस अय्यर इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं और वे चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। तिलक वर्मा नंबर 5 पर बैटिंग कर सकते हैं। रिंकू सिंह की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। शिवम दुबे भी टीम का हिस्सा हैं। इंग्लैंड सीरीज में हार के लिए एक मैच में जिम्मेदार माने जाने वाले रवि बिश्नोई को भी टीम में विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में रखा गया है। प्रिंस यादव, मयंक यादव और अशोक शर्मा गेंदबाजी यूनिट की कमान संभाल रहे हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग XI
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव
भारत ने अपना आखिरी टी-20 मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तब की प्लेइंग XI और आज की प्लेइंग 11 में पांच बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संजू सैसमन की जगह वैभव सूर्यवंशी टीम का हिस्सा हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल की जगह, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव को जगह मिली है। पिछला मुकाबला सूर्यांश शेडेगे खेले थे, लेकिन इस बार रवि बिश्नोई टीम का हिस्सा हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवे और आखिरी टी-20 मैच की प्लेइंग XI इस प्रकार थी।
भारत बनाम इंग्लैंड आखिरी मैच के लिए भारत की प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव।
आज के मुकाबले के लिए जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI काफी मजबूत नजर आ रही है। गेंदबाजी यूनिट और ऑलराउंडर के मामले में यह टीम काफी मजबूत है। देखिए इसकी प्लेइंग XI-
आज के मैच के लिए जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी।
आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत को पहली सफलता भी मिल चुकी है। क्या श्रेयस अय्यर लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली जीत हासिल कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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