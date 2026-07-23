21 महीने की वापसी के बाद मयंक यादव का कहर, पहली गेंद पर विकेट लेने का बनाया खास रिकॉर्ड
Mayank yadav News: भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी-20I मैच में मयंक यादव ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। भुवी के एलीट लिस्ट में जगह बनाई है।
Mayank yadav News: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20I मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज, 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर का यह फैसला सही साबित होता हुआ दिख रहा है। भारत के गेंदबाज आग उगल रहे हैं। मयंक यादव ने लगभग 21 महीने बाद वापसी करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने इस मैच में चार ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 18 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने इस मुकाबले में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल करके खास उपलब्धि अर्जित की है।
भुवनेश्वर कुमार- हार्दिक पांड्या की एलीट लिस्ट में शामिल
इस मुकाबले में पहली गेंद पर विकेट लेने के साथ ही मयंक यादव टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद पर सबसे ज्याादा बार विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 2 बार पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है। उनसे पहले ऐसा तीन भारतीय गेंदबाज कर चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीन बार पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया है। वे सबसे ज्यादा बार ऐसा करने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। हार्दिक पांड्या इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2 बार यह कारनामा किया है। अर्शदीप सिंह ने भी दो बार पहली ही गेंद पर इस फॉर्मेट में विकेट हासिल किया है। अब मयंक यादव इस सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के परवेज हुसैन एमोन को 298 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ही गेंद पर आउट किया था। यह उनका पिछला T20I मैच था। उस मैच के बाद पीठ की चोट के कारण मयंक यादव बाहर रहे। उन्हें इंजरी से उबरने में 21 महीने का समय लगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई 2026 को उनकी वापसी हुई, जहां पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। रविचंद्रन अश्विन टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 1 बार यह कारनामा किया है। भारत के कुल 5 ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है। नीचे लिस्ट दी गई है।
T20I पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
भुवनेश्वर कुमार (तीन बार)
हार्दिक पांड्या (दो बार)
अर्शदीप सिंह (दो बार)
मयंक यादव (दो बार)
रविचंद्रन अश्विन (एक बार)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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