जिम्बाब्वे के खिलाफ मयंक यादव का एक और कमाल, ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने
भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी-20 मैच में मयंक यादव ने पहली गेंद पर विकेट लेने के मामले में भुवनेश्ववर कुमार की बराबरी कर ली है। वे खास लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पारी की पहली गेंद पर इस सीरीज में दो बार विकेट चटका चुके हैं। कुल तीन बार।
भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक बार फिर मयंक यादव का कहर देखने को मिला है। उन्होंने पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के बेहतरीन बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को शून्य के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इस खास कारनामे के साथ उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने स्विंग किंग की बराबरी भी कर ली है। यह रिकॉर्ड पहली गेंद में विकेट लेने का है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर विकेट लेने के मामले में अब मयंक यादव ने भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है। भुवी ने यह कारनामा अपने पूरे करियर में सिर्फ तीन बार किया और मयंक यादव ने करियर के कुछ शुरुआती सालों में ही यह कमाल कर दिखाया है।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर विकेट लेने के मामले में भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार पहले स्थान पर हैं। उन्होंने तीन बार ऐसा किया है। मयंक यादव ने भी तीन बार यह कारनामा किया है, लेकिन उन्होंने बाद में किया है इसलिए दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में तीसरे स्थान पर हार्दिक पांड्या का नाम है। भारत के इस प्रसिद्ध आलराउंडर ने दो बार यह कमाल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किया है। इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भी दो बार पहली गेंद पर टी-20I में विकेट हासिल किया है। रविचंद्रन अश्विन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने एक बार यह कारनामा किया है। बता दें कि मयंक यादव ने इसी सीरीज के पहले मुकाबले में भी पारी की पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था। इस सीरीज में दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार यह कारनामा किया है। नीचे लिस्ट दी गई है।
T20I पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़
भुवनेश्वर कुमार (तीन बार)
मयंक यादव (तीन बार)
हार्दिक पांड्या (दो बार)
अर्शदीप सिंह (दो बार)
रविचंद्रन अश्विन (एक बार)
आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम भारत के 193 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। मयंक यादव पारी का पहला ओवर डालने आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को कैच आउट करा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने कैच उनका कैच लिया। पहले मैच की तरह ही उन्होंने एक बार फिर पहली ही गेंद पर विकेट लिया। पहली स्लिप पर वैभव का शानदार रिएक्शन भी देखने लायक था, क्योंकि गेंद तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। मयंक यादव खुशी से उछल पड़े और जोर से चिल्लाए। 147 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई शॉर्ट लेंथ की गेंद उछाल के साथ स्विंग होती हुई ब्रायन बेनेट के बैक फुट डिफेंस को खोल रही थी। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर तेजी से पहली स्लिप के बाईं ओर चली गई। वैभव की नजरें गेंद पर टिकी हुई थीं, उन्होंने अपने हाथ छाती की ऊंचाई पर बाईं ओर रखे और गेंद उनके हाथों में आसानी से आ गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।