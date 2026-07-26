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ईशान किशन को ब्रेक दो, इस प्लेयर का डेब्यू करवाओ; आकाश चोपड़ा बोले- उसकी क्या गलती है

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश चोपड़ा ने उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसे रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में मौका दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने विकेटकीपर ईशान किशन को आखिरी मैच में ब्रेक देने की सलाह दी है।

Aakash Chopra on India playing 11 for ZIM 3rd T20I
Aakash Chopra on India playing 11 for ZIM 3rd T20I

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। सीरीज का तीसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। शनिवार को दूसरे टी20 में विकेटकीपर ईशान किशन ने 44 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और दो सिक्स शामिल हैं। उनकी पारी के दम पर भारत ने 219/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद मेजबान टीम को 90 रनों से रौंदा। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने तीसरे टी20 में ईशान को आराम देने की सलाह दी है। आकाश का कहना है कि ईशान को ब्रेक देकर विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया जाना चाहिए। 25 वर्षीय प्रभसिमरन ने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है।

प्रभसिमरन सिंह की क्या गलती है?

बता दें कि प्रभसिमरन को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए संजू सैमसन की जगह भारतीय स्क्वॉड में चुना गया था। आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''प्रभसिमरन सिंह को भी खिला लो यार। उसकी क्या गलती है? आपने प्रभ को सिलेक्ट किया है। दोबारा उसे कब सिलेक्ट किया जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं। अभिषेक शर्मा की या फिर ईशान किशन की जगह उन्हें खिला लो। आप उन्हें ईशान की जगह खिला सकते हैं। प्रभ को अभिषेक की जगह मत खिलाओ क्योंकि उन्होंने शुरुआती दो मैचों रन नहीं बनाए। अभिषेक को तीसरा भी खिलाओ और रन बनवाओ। बॉलिंग की जरूरत पड़े तो वो करवाओ। ईशान को ब्रेक दे दो। प्रभ विकेटकीपिंग की जिम्मेदमारी भी संभालेंगे। यह मौका प्रभ को दिया जा सकता है।'' ओपनर ने अभिषेक ने जिम्बाब्वे में पहले टी20 में एक रन बनाया जबकि दूसरे मैच में उनके बल्ले से 8 रन निकले।

प्रभसिमरन सिंह

आखिरी टी20 मैच बदलाव होना तय

जिम्बाब्वे के विरुद्ध आखिरी टी20 मैच में भारतीय इलेवन में बदलाव होना तय है, जिसकी पुष्टि खुद कप्तान श्रेयस अय्यर कर चुके हैं। दरअसल, तेज गेंदबाज प्रिंस यादव दूसरे मुकाबले में चोटिल हो गए थे। प्रिंस अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए। चोटिल होने से पहले वह दो विकेट झटक चुके थे। मैच के बाद अय्यर ने कहा, ''दुर्भाग्य से हमारा एक खिलाड़ी चोटिल हो गया है, इसलिए रविवार के मैच में टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।'' कप्तान ने साथ ही ईशान किशन और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''ईशान और तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की। मुझे लगा था कि इस विकेट पर 180 से 200 रन प्रतिस्पर्धी स्कोर होगा, लेकिन हमने 220 रन बना लिए, जो टीम के लिए बोनस साबित हुआ।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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