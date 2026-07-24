भारत का अगला मैच कब, 2 दिन में अगले दो मुकाबले; क्या टाइमिंग बदली?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 25 जुलाई को हरारे में ही खेला जाना है। इस सीरीज का तीसरा और फाइनल मैच 26 तारीख को होगा। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया अगले दो दिन लगातार मैच खेलने वाली है।

मयंक यादव और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को तीन मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी कर 4 ओवर के कोटे में मात्र 18 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। वहीं 126 रनोों के मामूली टारगेट का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़ दी। टीम इंडिया ने इस स्कोर को 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि भारत का अगला मैच कब है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें टीम इंडिया को अगले दो मैच दो दिनों के अंदर खेलने हैं।

जी हां, भारत का जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल काफी क्रिस्प रखा गया है। 23 जुलाई को शुरू हुआ यह दौरा 26 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा। जी हां, आज भारत का कोई मैच नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया को सीरीज के बचे दो मुकाबले अगले दो दिनों में खेलने हैं।

इंग्लैंड दौरे पर हाल ही में खेली गई वनडे मैच की सीरीज के दौरान टाइमिंग में खूब बदलाव हुए थे। ऐसे में फैंस यह भी जानना चाहते हैं कि जिम्बाब्वे दौरे पर भी टाइमिंग में कुछ चेंजिस है क्या? तो जवाब है ना। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अगले दो टी20 भी उसी समय पर शुरू होंगे, जिस समय पहला टी20 शुरू हुआ था।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अगला मैच कब- 25 जुलाई- दूसरा टी20, हरारे में, शाम 4 बजकर 30 मिनट से

26 जुलाई- तीसरा टी20, हरारे में, शाम 4 बजकर 30 मिनट से

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का मजा आप ऑनलाइन फैनकोड के ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। वहीं फ्री में इन मैचों का मजा आप डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजरें पहले टी20 में धमाकेदार प्रदर्शन कर इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी पर दूसरे टी20 में भी नजरें रहेंगी। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगले दो मुकाबलों में उनकी नजरें शतक पर होगी। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 32 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी थी। वहीं हरारे के इसी मैदान पर वह अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेल चुके हैं।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे स्क्वॉड जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, वेस्ली मधेवेरे, इनोसेंट काइया, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजरबानी, बेन करन, तफादजवा त्सिगा, न्यूमैन न्यामहुरी