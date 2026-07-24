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भारत का अगला मैच कब, 2 दिन में अगले दो मुकाबले; क्या टाइमिंग बदली?

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 25 जुलाई को हरारे में ही खेला जाना है। इस सीरीज का तीसरा और फाइनल मैच 26 तारीख को होगा। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया अगले दो दिन लगातार मैच खेलने वाली है।

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भारत बनाम जिम्बाब्वे अगला मैच कब

मयंक यादव और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को तीन मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी कर 4 ओवर के कोटे में मात्र 18 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। वहीं 126 रनोों के मामूली टारगेट का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़ दी। टीम इंडिया ने इस स्कोर को 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि भारत का अगला मैच कब है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें टीम इंडिया को अगले दो मैच दो दिनों के अंदर खेलने हैं।

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जी हां, भारत का जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल काफी क्रिस्प रखा गया है। 23 जुलाई को शुरू हुआ यह दौरा 26 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा। जी हां, आज भारत का कोई मैच नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया को सीरीज के बचे दो मुकाबले अगले दो दिनों में खेलने हैं।

इंग्लैंड दौरे पर हाल ही में खेली गई वनडे मैच की सीरीज के दौरान टाइमिंग में खूब बदलाव हुए थे। ऐसे में फैंस यह भी जानना चाहते हैं कि जिम्बाब्वे दौरे पर भी टाइमिंग में कुछ चेंजिस है क्या? तो जवाब है ना। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अगले दो टी20 भी उसी समय पर शुरू होंगे, जिस समय पहला टी20 शुरू हुआ था।

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इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अगला मैच कब-

25 जुलाई- दूसरा टी20, हरारे में, शाम 4 बजकर 30 मिनट से

26 जुलाई- तीसरा टी20, हरारे में, शाम 4 बजकर 30 मिनट से

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का मजा आप ऑनलाइन फैनकोड के ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। वहीं फ्री में इन मैचों का मजा आप डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजरें

पहले टी20 में धमाकेदार प्रदर्शन कर इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी पर दूसरे टी20 में भी नजरें रहेंगी। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगले दो मुकाबलों में उनकी नजरें शतक पर होगी। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 32 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी थी। वहीं हरारे के इसी मैदान पर वह अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेल चुके हैं।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे स्क्वॉड

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, वेस्ली मधेवेरे, इनोसेंट काइया, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजरबानी, बेन करन, तफादजवा त्सिगा, न्यूमैन न्यामहुरी

इंडिया टीम: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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