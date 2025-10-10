IND vs WI Yashasvi Jaiswal smashes a brilliant century in the second Test against West Indies 3rd hundred in a year IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने ठोका शानदार शतक, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने ठोका शानदार शतक

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा है। यह इस साल का उनका तीसरा और करियर का सातवां शतक है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:38 PM
वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा है। यह इस साल का उनका तीसरा और करियर का सातवां शतक है। जायसवाल ने 145 गेंदों में शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 16 चौके लगाए।

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने जल्द ही खुद को भारतीय बल्लेबाजी का एक अहम स्तंभ साबित किया। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जायसवाल के डेब्यू के बाद से टेस्ट में भारतीय ओपनरों ने कुल 13 शतक लगाए हैं। इनमें से 7 तो सिर्फ जायसवाल के हैं और बाकी ओपनरों ने मिलकर 6 शतक लगाए हैं।

दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहा टेस्ट मैच जायसवाल के करियर का 25वां टेस्ट है। उनके नाम टेस्ट में 2000 से ज्यादा रन दर्ज हैं। उनका औसत भी 50 के करीब है। जायसवाल ने अब तक 47 टेस्ट पारियों में 7 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं।

इससे पहले शुक्रवार सुबह भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी हुई। केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्के जड़े। उन्होंने वॉरिकन की गेंद पर इमलाच ने स्टंप आउट किया।

केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए आए। जायसवाल और सुदर्शन ने भारतीय पारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस दौरान साई सुदर्शन ने भी 10 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया।

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन के विशाल अंतर से हराया था। मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय टीम की नजर दिल्ली टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने पर है।

