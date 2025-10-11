यशस्वी जायसवाल के रनआउट में किसकी गलती? दोहरे शतक से चूके; गिल दिखे मायूस
यशस्वी जायसवाल के रनआउट की घटना भारतीय पारी के 92वें ओवर की है। जेडन सील्स की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में तेजी से ड्राइव लगाया और तुरंत दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े गिल ने कुछ कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद सीधा फील्डर के पास गई है तो वह तुरंत रुक गए।
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाली टीम इंडिया की शुरुआत दूसरे दिन अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए। वह टेस्ट क्रिकेट में अपने तीसरे दोहरे शतक से चूक गए। जायसवाल एक रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे। दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल उनके रनआउट से काफी निराश दिखे। जायसवाल ने पहले दिन बल्ले से खूब धमाल मचाया था, उनसे आज दोहरे शतक की उम्मीद थी, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह अपना विकेट ऐसे गंवाएंगे।
इसमें गलती जायसवाल की ही है क्योंकि गेंद तेजी से सीधा फील्डर के पास गई थी, और फील्डर भी 30 गज के घेरे के कुछ कमद अंदर ही खड़ा था। ऐसे में यह रन बिल्कुल नहीं था। जायसवाल के रनआउट पर गिल काफी निराश दिखे।
यशस्वी जायसवाल रनआउट में हाईएस्ट स्कोर के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। जी हां, संजय मांजरेकर के नाम भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाकर रनआउट होने का दुर्भाग्यशाली रिकॉर्ड दर्ज है। वह पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 1989 में 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे। वहीं राहुल द्रविड़ का नाम इस लिस्ट में तीन बार है।
भारत के लिए रनआउट में हाईएस्ट स्कोर
218 संजय मांजरेकर बनाम पाक लाहौर 1989
217 राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड द ओवल 2002
180 राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 2001
175 यशस्वी जयसवाल बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025
155 विजय हजारे बनाम इंग्लैंड मुंबई बीएस 1951
144 राहुल द्रविड़ बनाम एसएल कानपुर 2009