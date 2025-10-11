यशस्वी जायसवाल से भी बदकिस्मत रहे ये 2 खिलाड़ी; दोहरा शतक बनाकर हो चुके हैं रन आउट

यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 175 के स्कोर पर रन आउट हुए। वह दोहरा शतक बनाने से चूक गए। मगर भारतीय क्रिकेट में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोहरा शतक लगाकर भी रन आउट हो चुके हैं।

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने टेस्ट करियर के तीसरे दोहरे शतक से चूक गए। वह 175 के निजी स्कोर पर रनआउट हुए। जायसवाल को उनका ये रनआउट काफी लंबे समय तक चुभने वाला है। मगर आज हम आपको दो ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने के बाद रन आउट हुए हैं। यह दो खिलाड़ी संजय मांजरेकर और राहुल द्रविड़ हैं। मांजरेकर के नाम बतौर भारतीय सबसे ज्यादा रन बनाकर रनआउट होने का रिकॉर्ड है।

संजय मांजरेकर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में हुए टेस्ट में 218 रन बनाकर रनआउट हुए थे। यह किसी भी भारतीय द्वारा टेस्ट क्रिकेट में रनआउट होने से पहले बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं राहुल द्रविड़ की बात करें तो वह 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में 217 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे।

यशस्वी जायसवाल सबसे ज्यादा रन बनाकर रन आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दूसरे और तीसरे पायदान पर राहुल द्रविड़ हैं। द्रविड़ 217 रनों के अलावा 180 रन बनाकर भी रन आउट हो चुके हैं।

सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रन आउट होने वाले भारतीय- 218- संजय मांजरेकर बनाम पाक लाहौर 1989

217- राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड द ओवल 2002

180- राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 2001

175- यशस्वी जयसवाल बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025

155- विजय हजारे बनाम इंग्लैंड मुंबई बीएस 1951

144- राहुल द्रविड़ बनाम एसएल कानपुर 2009