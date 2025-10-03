वेस्टइंडीज के खिलाफ ध्रुव जुरेल ने भी मचाया धमाल, जड़ा करियर का पहला शतक

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया। ध्रुव जुरेल ने 190 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ध्रुव जुरेल ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। जुरेल अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगा चुके हैं।