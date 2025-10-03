Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs WI wicket keeper dhruv jurel hits century against west indies in 1st test Narendra Modi Stadium
वेस्टइंडीज के खिलाफ ध्रुव जुरेल ने भी मचाया धमाल, जड़ा करियर का पहला शतक
ध्रुव जुरेल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक जड़ा। जुरेल का टेस्ट करियर का ये पहला शतक है। जुरेल और जडेजा के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई है।
Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:05 PM
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया। ध्रुव जुरेल ने 190 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ध्रुव जुरेल ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। जुरेल अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगा चुके हैं।
ध्रुव जुरेल टेस्ट शतक जड़ने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इसमें से 5 खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। विजय मांजरेकर, फारुख इंजीनियर, अजय रात्रा, साहा और अब जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं।
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |