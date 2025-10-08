IND vs WI This cancer has ruined West Indies Test cricket Head Coach Daren Sammy confesses the bitter IND vs WI: इस 'कैंसर' ने निगला वेस्टइंडीज का टेस्ट क्रिकेट, कोच डेरेन सैमी ने कबूला सबसे कड़वा सच, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
वेस्टइंडीज के हेड कोच डेरेन सैमी ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले सबसे कड़वा सच कबूला है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट का पतन ‘कैंसर’ है जो बरसों पहले शुरू हुआ।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाWed, 8 Oct 2025 04:31 PM
पूर्व कप्तान डेरेन सैमी ने कहा कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट का पतन व्यवस्था का ‘कैंसर’ है जिसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान का मानना है कि प्रदर्शन के दम पर अगली पीढ़ी के लिए छोटे प्रारूप के कई रोल मॉडल हैं और संसाधन उपलब्ध होने पर ही वे खेल सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से दिल्ली में दूसरा टेस्ट आयोजित होगा। भारत ने पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीता था।

वेस्टइंडीज ने 42 साल से सीरीज नहीं जीती

यह पूछने पर कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट में क्या दिक्कत है और उन्हें इसे लेकर कैसा महसूस होता है, हेड कोच सैमी ने कहा, ‘‘आखिरी बार हमने यहां टेस्ट सीरीज 1983 में जीती थी जब मैं पैदा हुआ था।’’ वेस्टइंडीज ने पिछले 42 साल में भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। सैमी ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मुझ पर नजरें होंगी। हम आलोचना से कतराते नहीं हैं लेकिन समस्या की जड़ दो साल पुरानी नहीं है। यह बहुत पहले शुरू हो गया था।’’

‘अगर आपको कैंसर नहीं होता तो…’

उन्होंने कहा, ‘‘यह कैंसर की तरह है जो व्यवस्था में पहले से था। अगर आपको कैंसर नहीं होता, तो आपको पता है कि क्या होता है। यह स्तन कैंसर जागरूकता का महीना है। तो इसे कहने का यह एक अच्छा तरीका है। कि हमारी समस्याएं सतह पर नहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था में गहराई से जड़ें जमा चुकी है।’’ वेस्टइंडीज को भारत ने पहले टेस्ट में एक पारी और 140 रन से हराया।

सैमी ने इस बात को लेकर जताया खेद

सैमी ने खेद जताया कि जब वेस्टइंडीज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम थी तब उस तरह से इसका व्यावसायिक फायदा नहीं उठा सकी जो भारत ने शीर्ष टीम बनने के बाद उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘हम पांच टेस्ट मैच खेल रहे हैं, चार महीने एक ही जगह पर। दुनिया का मनोरंजन कर रहे हैं जहां दूसरे बोर्ड को फायदा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वह प्रबंधन की कमी हो, विरोध हो, या जो भी हो, हमें आगे बढ़ने और आगे बढ़ने में मदद के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।’’

