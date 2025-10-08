IND vs WI: इस 'कैंसर' ने निगला वेस्टइंडीज का टेस्ट क्रिकेट, कोच डेरेन सैमी ने कबूला सबसे कड़वा सच

वेस्टइंडीज के हेड कोच डेरेन सैमी ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले सबसे कड़वा सच कबूला है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट का पतन ‘कैंसर’ है जो बरसों पहले शुरू हुआ।

पूर्व कप्तान डेरेन सैमी ने कहा कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट का पतन व्यवस्था का ‘कैंसर’ है जिसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान का मानना है कि प्रदर्शन के दम पर अगली पीढ़ी के लिए छोटे प्रारूप के कई रोल मॉडल हैं और संसाधन उपलब्ध होने पर ही वे खेल सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से दिल्ली में दूसरा टेस्ट आयोजित होगा। भारत ने पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीता था।

वेस्टइंडीज ने 42 साल से सीरीज नहीं जीती यह पूछने पर कि वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट में क्या दिक्कत है और उन्हें इसे लेकर कैसा महसूस होता है, हेड कोच सैमी ने कहा, ‘‘आखिरी बार हमने यहां टेस्ट सीरीज 1983 में जीती थी जब मैं पैदा हुआ था।’’ वेस्टइंडीज ने पिछले 42 साल में भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। सैमी ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मुझ पर नजरें होंगी। हम आलोचना से कतराते नहीं हैं लेकिन समस्या की जड़ दो साल पुरानी नहीं है। यह बहुत पहले शुरू हो गया था।’’

‘अगर आपको कैंसर नहीं होता तो…’ उन्होंने कहा, ‘‘यह कैंसर की तरह है जो व्यवस्था में पहले से था। अगर आपको कैंसर नहीं होता, तो आपको पता है कि क्या होता है। यह स्तन कैंसर जागरूकता का महीना है। तो इसे कहने का यह एक अच्छा तरीका है। कि हमारी समस्याएं सतह पर नहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था में गहराई से जड़ें जमा चुकी है।’’ वेस्टइंडीज को भारत ने पहले टेस्ट में एक पारी और 140 रन से हराया।