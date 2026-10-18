IND vs WI टी20 सीरीज में रनों का सैलाब, 5 मैच में बने 1800 से ज्यादा रन; देखें 5 अद्भुत रिकॉर्ड्स

IND vs WI टी20 सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी पर हुआ। सीरीज का पांचवां व आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ा। भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में 1800 से ज्यादा रन बने। आइए 5 बड़े रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं-

भारत बनाम वेस्टइंडीज रोमांचक टी20 सीरीज का अंत उस अंदाज में नहीं हुआ जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था। इस सीरीज के दौरान शे होप की अगुवाई वाली मेहमान टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी, टीम इंडिया के हर सवाल का जवाब वेस्टइंडीज के पास था। पहले मैच में जब भारत ने आसान जीत दर्ज की तो दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का मुश्किल टारगेट चेज करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने अगले दो मुकाबले टारगेट का बचाव करते हुए जीते। 4 मैचों के बाद यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी था। उम्मीद थी कि 5वें टी20 में भी बेंगलुरु के फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, मगर बारिश ने हर किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ देर फैंस का मनोरंजन किया, मगर फिर से बारिश के दस्तक देने की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया। आइए जानते हैं IND vs WI टी20 सीरीज के दौरान क्या-क्या हुआ और कौन-कौन से रिकॉर्ड्स बने-

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में बने 1864 रन इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज 5 मैच की इस टी20 सीरीज में दोनों टीमों ने मिलकर 1864 रन बोर्ड पर लगाए। रांची में खेले गए दूसरे टी20 के दौरान दोनों टीमों ने मिलकर सबसे अधिक एक मैच में 501 रन बनाए। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बोर्ड पर लगाए थे और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 250 रनों का टारगेट रखा था। शे होप के शतक के दम पर मेहमानों ने इस स्कोर को 9 गेंदें और 6 विकेट रहते ही चेज कर डाला। भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में कुल तीन शतक लगे और यह तीनों शतक कप्तानों के बल्ले से ही आए। जी हां, सीरीज का पहला शतक भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया था, इसके बाद शे होप ने दो सेंचुरी लगाई।

IND vs WI टी20 सीरीज में लगा ‘छक्कों’ का शतक इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के दौरान बल्लेबाजों ने खूब धूमधड़ाका किया। यही वजह है कि सीरीज में छक्कों का भी शतक पूरा हुआ। 5 मैच की इस टी20 सीरीज में कुल 105 सिक्स लगे। टी20 बाइलेटरल सीरीज (फुल मेंबर) में यह मात्र चौथा मौका है जब दोनों टीमों ने 100 से ज्यादा छक्के लगाए हो। भारतीय टीम का इस लिस्ट में नाम दूसरी बार जुड़ा है, जबकि वेस्टइंडीज का तीसरी बार। जी हां, वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड 2023-24 टी20 सीरीज में सबसे अधिक 120 सिक्स लगे थे, जबकि वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2025 टी20 सीरीज में 117 छक्के लगे थे। भारत ने इससे पहले ऐसा न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी साल खेली गई टी20 सीरीज के दौरान किया था, जब दोनों टीमों ने मिलकर 116 छक्के लगाए थे।

रिकॉर्ड 10.98 की रन रेट से बने रन भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में 10.98 की रन रेट से रन बने, जो फुल मेंबर टीमों द्वारा एक बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा है। इससे पहले फुल मेंबार टीमों के बीच किसी बाइलेटरल T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन-रेट से रन बनाने का रिकॉर्ड भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के दौरान इसी साल बना था, जब दोनों टीमों ने 10.57 के रन रेट के साथ रन बनाए थे। इसके अलावा किसी बाइलेटरल सीरीज में 10 से ज्यादा रन रेट से रन नहीं बने।

शे होप के बल्ले से निकले सबसे ज्यादा रन IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप पहले पायदान पर रहे। होप ने 4 पारियों में 130.50 के हैरतअंगेज औसत और 190.51 के लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ सबसे अधिक 261 रन बनाए। उनके अलावा कोई बल्लेबाज इस सीरीज में 250 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। होप ने इसी के साथ बतौर कप्तान एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा। सूर्या ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 242 रन बनाए थे। हालांकि वह बाबर आजम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में 7 पारियों में 285 रन बनाए थे।