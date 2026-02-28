सौरव गांगुली ने WI के खिलाफ मुकाबले को लेकर भारत को दिया बड़ा हिंट, कहा- बड़े स्कोर वाला मैच होगा
सौरव गांगुली का मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में अच्छी बैटिंग करनी होगी। उन्होंने कहा है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला मुकाबला हाईस्कोरिंग होने वाला है।
भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शनिवार को अनुमान लगाया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां खेला जाने वाला 'करो या मरो' का सुपर आठ मैच 'बडे स्कोर' वाला होगा और वह चाहते हैं कि घरेलू टीम के बल्लेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ईडन गार्डन्स में रविवार को होने वाले इस मैच का विजेता ग्रुप एक से दक्षिण अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। पिछली बार जब यह टूर्नामेंट भारत में खेला गया था, तब वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में मेजबान टीम को हराकर खिताब जीता था।
बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष गंगुली ने मैच पूर्व संध्या पर यहां कहा, ''अतीत में जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 10 साल पहले 2016 में जीत हासिल की थी। दोनों ही अच्छी टीमें हैं, हर कोई जानता है कि यह करो या मरो का मैच है। दोनों ही टीमें जीत सकती हैं।''
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ''उनके (वेस्टइंडीज) पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर... वेस्टइंडीज टीम में कई पावर-हिटर हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, यह बड़े स्कोर वाला मैच होगा।''
वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जैसे मैच को उसी पिच पर खेला जाएगा जहां स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट का पहला 200 से अधिक का स्कोर बनाया था। भारत इस टूर्नामेंट में ईडन गार्डन्स में अपना पहला मैच खेलेगा, लेकिन वेस्टइंडीज को इस मामले में थोड़ा फायदा है, क्योंकि वे पहले ही इस मैदान पर ग्रुप लीग के दो मैच खेल चुके हैं और दोनों (स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ) में जीत हासिल की है।
