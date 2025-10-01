IND vs WI: अपनी कप्तानी में ऐसी पिच चाहते हैं शुभमन गिल, बोले- मेरे आने से पहले जो बात हुई थी…

कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले बताया कि वह घरेलू टेस्ट मैचों के लिए किस तरह की पिच चाहते हैं? इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैचों की टेस्ट सीरीज गुरुवार से अहमदाबाद में शुरू होगी।

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को कहा कि टीम घरेलू मैचों में टर्निंग पिचों को तरजीह देने की बजाय ऐसी पिचों पर खेलना चाहती है जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की मदद करे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा कि टीम पहले मैच में तीसरे तेज गेंदबाज को मौका दे सकती है चूंकि पिच पर घास जमी है और मौसम भी उमस भरा है। गिल ने कहा, ‘‘मेरे आने (बतौर कप्तान) से पहले क्या बात हुई थी, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन हम ऐसी पिचों पर खेलना चाहते हैं जो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों की मददगार हों।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत आने वाली किसी भी टीम के लिए चुनौती स्पिन और रिवर्स स्विंग होती है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर हम ऐसी विकेटों पर खेलना चाहते हैं जो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों की मदद करे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपको संयोजन के बारे में कल पता चल जायेगा। मौसम और हालात को देखते हुए तीसरे तेज गेंदबाज को उतार सकते हैं लेकिन फैसला कल लेंगे।’’ गिल ने कहा कि भारतीय टीम अपनी धरती पर दमदार क्रिकेट खेलना चाहेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम दमदार क्रिकेट खेलना चाहेंगे। पिछले कुछ साल में भारत में टेस्ट मैच पांच दिन तक नहीं चले हैं लिहाजा हम काफी अच्छा और मजबूत खेल दिखाना चाहेंगे।’’ गिल ने स्वीकार किया कि उन्हें और कुछ खिलाड़ियों को रविवार को खत्म हुए एशिया कप में टी20 क्रिकेट खेलने के बाद इस प्रारूप में ढलने के लिए कम समय मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें टेस्ट मैच की तैयारी के लिए दो ही दिन मिले। काफी जल्दी दूसरे प्रारूप में खेलना है लेकिन हमने नेट पर काफी मेहनत की है। बदले हुए प्रारूप में खेलने के लिये मानसिक तैयारी अधिक करनी होती है।’’