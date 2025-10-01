शुभमन गिल ने काफी देर तक की बैटिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग सेशन में पहुंचे बुमराह, कुलदीप और अक्षर

कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए जमकर तैयारी की। उन्होंने बुधवार को लंबे समय तक बैटिंग की। बुमराह, कुलदीप और अक्षर ने भी हिस्सा लिया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियों के अंतर्गत कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को भारत के अंतिम ट्रेनिंग सत्र में लंबे समय तक बल्लेबाजी की, जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की तिकड़ी भी गेंदबाजी अभ्यास के लिए पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की अंतिम टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे। लेकिन अब उनके लिए सफेद गेंद के टी20 क्रिकेट से निकलकर जल्द ही टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने की चुनौती होगी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुने गए बल्लेबाजों में गिल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्हें हाल में लाल गेंद से खेलने का कोई अनुभव नहीं है जबकि बाकी सभी को मौके मिल चुके हैं। इस भारतीय टीम में शामिल अन्य बल्लेबाजों में केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन ने हाल में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था।

हालांकि यशस्वी जायसवाल ‘ए’ सीरीज का हिस्सा नहीं थे, पर दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र के लिए खेलते हुए मध्य क्षेत्र के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में तेज अर्धशतक (64 रन) जड़ा। वहीं मंगलवार की दोपहर हुए पहले नेट सत्र से ब्रेक लेने वाले बुमराह, कुलदीप और अक्षर ने एशिया कप जीतने के बाद लाल गेंद के ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया।

बुमराह और कुलदीप ने घास वाली मुख्य पिच के बराबर में बनी पिचों पर लंबे समय तक गेंदबाजी अभ्यास किया। भारत और वेस्टइंडीज इसी मुख्य पिच पर गुरुवार से पहला टेस्ट खेलेंगे। अक्षर ने भारतीय बल्लेबाजों को नेट पर गेंदबाजी भी की।