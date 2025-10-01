उनके जैसा खिलाड़ी...शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा पर जताया भरोसा, जानिए तारीफ में क्या कहा

शुभमन गिल ने कहा है कि विपक्षी टीम के लिए रविंद्र जडेजा को भारतीय सरजमीं पर खेलना मुश्किल रहता है। उन्होंने जडेजा की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है।

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ने पिछले कुछ सालों में भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टेस्ट टीम करीब दो महीने के ब्रेक के बाद एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।

शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा, ''मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में, जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाया है, हम हमेशा जानते हैं कि जड्डू भाई को भारत में खेलना हमेशा मुश्किल पहलू रहा है। (विपक्षी टीम के लिए)। जिस तरह की फॉर्म उन्होंने बैट से दिखाया है, और यही वजह है कि वह टेस्ट मैचों में छठे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में वह जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जहां हम थोड़ी मुश्किल में थे, और उनके जैसा खिलाड़ी जिसके पास इतना अनुभव है और इतने लंबे समय तक इस स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाना वाकई कमाल की बात है।''

रविंद्र जडेजा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत चोट से उबर रहे हैं, उनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पैर की अंगुली में फ्रैक्चर हुआ था। रविंद्र जडेजा ने 85 मैचों में 37.73 के औसत से 3886 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। जडेजा ने 330 विकेट भी लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 15 पांच विकेट हॉल लिए हैं।