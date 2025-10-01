ind vs wi Shubman gill lauds ravindra Jadeja performance ahead of West Indies series He has been in tremendous form उनके जैसा खिलाड़ी...शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा पर जताया भरोसा, जानिए तारीफ में क्या कहा, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs wi Shubman gill lauds ravindra Jadeja performance ahead of West Indies series He has been in tremendous form

शुभमन गिल ने कहा है कि विपक्षी टीम के लिए रविंद्र जडेजा को भारतीय सरजमीं पर खेलना मुश्किल रहता है। उन्होंने जडेजा की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:43 PM
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ने पिछले कुछ सालों में भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टेस्ट टीम करीब दो महीने के ब्रेक के बाद एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।

शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा, ''मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में, जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाया है, हम हमेशा जानते हैं कि जड्डू भाई को भारत में खेलना हमेशा मुश्किल पहलू रहा है। (विपक्षी टीम के लिए)। जिस तरह की फॉर्म उन्होंने बैट से दिखाया है, और यही वजह है कि वह टेस्ट मैचों में छठे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में वह जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जहां हम थोड़ी मुश्किल में थे, और उनके जैसा खिलाड़ी जिसके पास इतना अनुभव है और इतने लंबे समय तक इस स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाना वाकई कमाल की बात है।''

रविंद्र जडेजा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत चोट से उबर रहे हैं, उनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पैर की अंगुली में फ्रैक्चर हुआ था। रविंद्र जडेजा ने 85 मैचों में 37.73 के औसत से 3886 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। जडेजा ने 330 विकेट भी लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 15 पांच विकेट हॉल लिए हैं।

रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज थे। उन्होंने पांच मैचों में 86 के औसत से 516 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने पाच अर्धशतक और एक शतक लगाया।

