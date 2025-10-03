IND vs WI Shubman Gill became the first Indian captain in the 21st century to achieve this feat ending a 47 year drought कोहली-रोहित नहीं…शुभमन गिल 21वीं सदी में ऐसा कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय कप्तान, खत्म किया 47 साल का सूखा, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs WI Shubman Gill became the first Indian captain in the 21st century to achieve this feat ending a 47 year drought

कोहली-रोहित नहीं…शुभमन गिल 21वीं सदी में ऐसा कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय कप्तान, खत्म किया 47 साल का सूखा

सुनील गावस्कर ने 1978 में बतौर कप्तान भारत में अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रन बनाए थे। उनके बाद शुभमन गिल बतौर कप्तान भारत में अपनी डेब्यू पारी में 50 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वह भी 50 से अधिक रन नहीं बना सके।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 11:20 AM
शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में अपनी पहली फिफ्टी वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में गिल 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 21वीं सदी में कोई भारतीय कप्तान नहीं बना पाया। जी हां, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े दिग्गज भी ऐसा नहीं कर पाए थे। यह रिकॉर्ड है बतौर कप्तान भारतीय सरजमीं पर अपनी पहली पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने का। शुभमन गिल से पहले आखिरी बार यह कारनामा सुनील गावस्कर ने किया था।

जी हां, सुनील गावस्कर और शुभमन गिल के बीच 18 कप्तान भारतीय टीम की अगुवाई कर चुके हैं, मगर कोई भी ऐसा करानामा नहीं कर पाया।

गावस्कर ने 1978 में बतौर कप्तान भारत में अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रन बनाए थे। उनके बाद शुभमन गिल बतौर कप्तान भारत में अपनी डेब्यू पारी में 50 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वह भी 50 से अधिक रन नहीं बना सके।

वेस्टइंडीज के बुने जाल में फंसे शुभमन गिल

शुभमन गिल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिनर्स को आसानी से खेल रहे थे। खराब गेंद मिलने पर वह चौका लगा रहे थे, बाकि वह सिंगल डबल से अपना गेम चला रहे थे। ऐसे में वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ने राउंड द विकेट गेंदबाजी कर जाल बुना और गिल का संयम टेस्ट किया। हालांकि गिल ज्यादा देर लेग साइड में आती गेंदों को नहीं झेल पाए और परेशान होकर उन्होंने रिवर्स स्विप शॉट खेला, जिसे वह अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए और स्लिप में आउट हो गए।

हालांकि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और वह शतक के करीब है। भारत ने वेस्टइंडीज पर लीड हासिल कर ली है और स्कोर 200 से अधिक हो गया है।

