कोहली-रोहित नहीं…शुभमन गिल 21वीं सदी में ऐसा कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय कप्तान, खत्म किया 47 साल का सूखा

सुनील गावस्कर ने 1978 में बतौर कप्तान भारत में अपनी पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रन बनाए थे। उनके बाद शुभमन गिल बतौर कप्तान भारत में अपनी डेब्यू पारी में 50 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वह भी 50 से अधिक रन नहीं बना सके।

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत में अपनी पहली फिफ्टी वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में गिल 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 21वीं सदी में कोई भारतीय कप्तान नहीं बना पाया। जी हां, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े दिग्गज भी ऐसा नहीं कर पाए थे। यह रिकॉर्ड है बतौर कप्तान भारतीय सरजमीं पर अपनी पहली पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने का। शुभमन गिल से पहले आखिरी बार यह कारनामा सुनील गावस्कर ने किया था।

वेस्टइंडीज के बुने जाल में फंसे शुभमन गिल शुभमन गिल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिनर्स को आसानी से खेल रहे थे। खराब गेंद मिलने पर वह चौका लगा रहे थे, बाकि वह सिंगल डबल से अपना गेम चला रहे थे। ऐसे में वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ने राउंड द विकेट गेंदबाजी कर जाल बुना और गिल का संयम टेस्ट किया। हालांकि गिल ज्यादा देर लेग साइड में आती गेंदों को नहीं झेल पाए और परेशान होकर उन्होंने रिवर्स स्विप शॉट खेला, जिसे वह अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए और स्लिप में आउट हो गए।