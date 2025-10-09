साई सुदर्शन का खुलकर सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल, कहा- वह लंबे समय तक खेल सकता है

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि साई सुदर्शन जैसे युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने होंगे, जिससे उन्हें अपनी गलतियों के बारे में पता चल सके और वह उन्हें सुधार सके।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से खेला जाएगा। दिल्ली में होने वाले टेस्ट मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने युवा साई सुदर्शन का खुलकर समर्थन किया जो उनके अनुसार ‘अब भी अपने खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं।’ गिल का रुख बुधवार को सहायक कोच रयान टेन डोएशे के रुख जैसा ही था। साई सुदर्शन ने अब तक सात पारियों में एक अर्धशतक सहित 147 रन बनाए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आपको युवा खिलाड़ियों को और मौके देने होंगे। वे अब भी अपने खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना ​​है कि आपको पहले किसी की क्षमता देखनी चाहिए और फिर उसके खेल को समग्र रूप से देखना चाहिए। ना कि किसी को सिर्फ एक, दो, तीन, चार मैचों से आंकना चाहिए।’’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘एक बार जब आप किसी को पर्याप्त मैच, छह, सात, आठ मैच दे देते हैं तो आप आराम से बैठकर सोच सकते हैं कि उसे कहां सीखने की जरूरत है या उसे कुछ और घरेलू मैच खेलने चाहिए या इंडिया ए के कुछ और मैच खेलने चाहिए।’’ सुदर्शन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि वह हमारे लिए सही खिलाड़ी है और वह लंबे समय तक भारत के लिए तीसरे नंबर पर खेल सकता है।’’