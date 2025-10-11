साई सुदर्शन की गर्दन के पास लगी गेंद, चोटिल होने के बावजूद नहीं छोड़ा कैच; देखें हैरतअंगेज वीडियो

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने एक हैरतअंगेज कैच लपका। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद गेंद नहीं छोड़ी। गेंद उनकी गर्दन के पास लगी थी। सुदर्शन ने ओपनर जॉन कैंपबेल को पवेलियन की राह दिखाई, जिन्होंने 25 गेंदों में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए। कैच का वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।