साई सुदर्शन की गर्दन के पास लगी गेंद, चोटिल होने के बावजूद नहीं छोड़ा कैच; देखें हैरतअंगेज वीडियो
युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन एक गजब का कैच लपका। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद गेंद नहीं छोड़ी। वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने एक हैरतअंगेज कैच लपका। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद गेंद नहीं छोड़ी। गेंद उनकी गर्दन के पास लगी थी। सुदर्शन ने ओपनर जॉन कैंपबेल को पवेलियन की राह दिखाई, जिन्होंने 25 गेंदों में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए। कैच का वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा द्वारा डाले गए आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल ने जोरदार स्वीप मारा। सुदर्शन शॉर्ट लेग पर खड़े थे, जहां फील्डिंग करना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि, 23 वर्षीय सुदर्शन तेजी से आई गेंद पर घबराए नहीं। गेंद उनकी उंगलियां से लगते हुए गर्दन के पास हेलमेट पर लगी। भारतीय खिलाड़ी ने गेंद को हाथों से छिटकने नहीं दिया और कैंपबेल को लौटना पड़ा। चोट का वजह से सुदर्शन भी मैदान से बाहर गए।