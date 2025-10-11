भारतीय टीम ने नहीं की ये मांग, अब करने होगी मेहनत… जडेजा ने किया 'मुश्किल प्लान' का खुलासा

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 'मुश्किल प्लान' का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने टर्निंग पिच की मांग नहीं की थी। जडेजा ने साथ ही कहा कि उछाल और टर्न लिए और मेहनत करनी होगी।

पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टर्निंग पिचों की मांग करना उल्टा पड़ गया था और भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह गंवानी पड़ी थी इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि टीम प्रबंधन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज के लिए स्पिनरों के मुफीद पिचों की मांग नहीं की। सीनियर स्पिनर रवींद्र जडेजा ने शनिवार को कहा कि टीम ने केवल धीमी टर्निंग पिच की मांग की थी इसलिए कोटला पर पिच से फायदा उठाने के लिए अधिक शारीरिक प्रयास की जरूरत होगी।

जडेजा ने दूसरे दिन तीन विकेट लिए लेकिन वह परेशान नहीं थे कि पिच से मदद नहीं मिल रही। जडेजा ने कहा, ‘‘मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमने केवल धीमी टर्निंग पिचों की मांग की थी। हमने ‘रैंक टर्नर’ (पूरी तरह से स्पिनरों की मददगार पिच) की मांग नहीं की थी। हमें यही उम्मीद थी कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच धीरे-धीरे टर्न देने लगेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, पूरी पारी में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी हम उन्हें आउट कर पाएंगे। हम ऐसा करते रहेंगे और उम्मीद है कि अच्छे नतीजे देंगे।’’ जडेजा को लगता है कि पिच की धीमी प्रकृति और सतह से गेंदों की गति कम होने के कारण बल्लेबाजों के लिए बैकफुट पर खेलना आसान हो रहा है।