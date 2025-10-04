प्लेयर ऑफ द मैच रहे जडेजा ने द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी की, अब सचिन तेंदुलकर पर निशाना

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी की।

भारतीय टीम ने शनिवार को वेस्टइंडीज को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एक पारी और 140 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत की टेस्ट में ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने द ओवल में इंग्लैंड को 6 रन से हराया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीत लिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की।

भारतीय टीम के हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 176 गेंद में 104 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ शतकीय साझेदारी भी की थी। वहीं पहली पारी में उन्होंने सिर्फ तीन ओवर गेंदबाजी की और 15 रन दिए। हालांकि दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 13 ओवर में 54 रन देकर चार विकेट लिए। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 45.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी।

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। सचिन तेंदुलकर ने 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। भारत के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। वहीं दिग्गज राहुल द्रविड़ ने 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया है।

टेस्ट मैचों में भारत के लिए सबसे ज्याद POTM अवॉर्ड्स सचिन तेंदुलकर - 14

रवींद्र जडेजा - 11*