IND vs WI Pitch Report: ईडन गार्डन्स की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा, जानें

Mar 01, 2026 09:27 am IST
IND vs WI Pitch Report T20 world cup: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सुपर-8 का 52वां और सुपर-8 आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

IND vs WI Pitch Report T20 world cup: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां और सुपर-8 का आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार, 1 मार्च को खेला जाना है। India vs West Indies टी20 वर्ल्ड कप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। यह मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। भारत और वेस्टइंडीज में से जो टीम इस मैच को जीतेगी वह ग्रुप-1 में से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, वहीं हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 4 में से तीन सेमीफाइनलिस्ट टीम -साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड- का नाम साफ हो गया है। आखिरी टीम का फैसला आज IND vs WI मैच से होगा। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs WI पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच संतुलित रही है, जिससे तेज गेंदबाजों को मूवमेंट और स्पिनरों को कुछ पकड़ मिली है। ईडन गार्डन्स की पिच 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के अहम सुपर 8 मुकाबले के लिए हाई-स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। यह मैच उसी पिच (पिच नंबर 5 या 6) पर खेला जाएगा, जहां इस महीने की शुरुआत में टूर्नामेंट का पहला 200 से ज्यादा का स्कोर बना था, जिससे दोनों टीमों के बीच रन बनने की संभावना है।

पहले से अच्छी बैटिंग कंडीशन के लिए मशहूर इस मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2026 के पांच मैचों में एवरेज रन रेट 8.59 रहा है, जिससे लगता है कि एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा टर्न मिलने की उम्मीद नहीं है।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर इस वर्ल्ड कप में 5 में से 4 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। ऐसें आज टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बैटिंग चुन सकता है।

कोलकाता ईडन गार्डन्स T20I रिकॉर्ड

मैच- 17

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 9

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 8

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 10

टॉस हारकर जीते गए मैच- 7

हाईएस्ट स्कोर- 207/4

लोएस्ट स्कोर- 70

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 162/4

एवरेज रन पर विकेट- 22.27

एवरेज रन पर ओवर- 7.94

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 153

IND vs WI हेड टू हेड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक T20I में कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसें टीम इंडिया ने 19 मैच जीतकर अपना दबदबा बनाया हुआ है, वहीं वेस्टइंडीज के हाथ इस दौरान 10 जीत लगी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक टी20 मैच का नतीजा नहीं निकल पाया था। हैरानी की बात यह है कि वेस्टइंडीज ने पिछले 5 मैचों में 3 बार भारत को हराया है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

