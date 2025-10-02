IND vs WI Parthiv Patel advice Sai Sudharsan to stay calm and not take pressure to score no 3 spot नंबर-3 पोजिशन ने बढ़ाई साई सुदर्शन की टेंशन, पार्थिव पटेल ने दिया ये गुरु मंत्र, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs WI Parthiv Patel advice Sai Sudharsan to stay calm and not take pressure to score no 3 spot

नंबर-3 पोजिशन ने बढ़ाई साई सुदर्शन की टेंशन, पार्थिव पटेल ने दिया ये गुरु मंत्र

साई सुदर्शन को भारतीय टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर मौका दिया जा रहा है। हालांकि शुरुआती कुछ मैचों में वह थोड़ा दबाव में दिखे हैं। वहीं पार्थिव पटेल ने साई को ज्यादा दबाव ना लेते हुए शांत रहने की सलाह दी है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:42 PM
मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को पहली पारी में 44.1 ओवर में 162 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। यशस्वी 36 रन ही बना सके। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन एक बार फिर फ्लॉप रहे। सुदर्शन 19 गेंद में सात रन बनाए। भारत के पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने कहा है कि साई सुदर्शन भारतीय टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की करने के लिए दबाव में हैं।

बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 19 गेंद में सात रन ही बना सके। सुदर्शन अपने फुटवर्क को लेकर दिक्कत में थे। वह पुल मारने के प्रयास में रोस्टन चेज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। पटेल ने कहा कि सुदर्शन क्रीज पर रुकने के दौरान काफी संकोच में दिखे। उन्होंने बताया कि बल्लेबाज को शांत रहने की जरूरत है। साई सुदर्शन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में की थी। उन्होंने सात पारियों में भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है। साई ने 4 मैचों में 147 रन बनाए हैं। उनका औसत 21 का रहा है

पार्थिव पटेल ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ''साई सुदर्शन आज थोड़ा संकोच में दिखे। वह आमतौर पर अपने पैर का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, खासकर बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ, हम जानते हैं कि जब बाएं हाथ के स्पिनर आते हैं, हम स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं और खराब गेंद का इंतजार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साई सुदर्शन बड़ा स्कोर बनाने के दबाव में हैं और तीसरे नंबर पर खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्हें शांत रहने की जरूरत है।''

वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट के पहले दिन गुरूवार को पहली पारी में 162 रन पर समेटने के बाद केएल राहुल (नाबाद 53) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने स्टंप्स के समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली हैं। हालांकि वह अभी भी वेस्टइंडीज के बनाये गये स्कोर से 41 रन पीछे है।

