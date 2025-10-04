नीतीश कुमार रेड्डी ने तो गजब कर दिया! लपक लिया ऐसा कैच, जो सबके बस की बात नहीं- देखें VIDEO

Nitish Kumar Reddy Catch Video: ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के तीसरे दिन गजब का कैच लपका। उन्होंने फुल लेंथ डाइव लगाई और टेगनारिन चंद्रपॉल को पवेलियन की राह दिखाई।

क्रिकेट में फुल लेंथ डाइव लगाकर कैच पकड़ा आसान नहीं होता है। इस तरह के कैच पकड़ना सबके बस की बात नहीं, खासकर स्क्वायर लेग पर। हालांकि, भारत के 22 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने तो गजब कर दिया। उन्होंने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अद्भुत कैच लिया, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज द्वारा डाले गए आठवें ओवर में टेगनारिन चंद्रपॉल को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्टइंडीज के ओपनर चंद्रपॉल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरी पारी में 23 गेंदों में 8 रन बनाए।

29 वर्षीय चंद्रपॉल ने आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर पुल करने का प्रयास किया। गेंद सही से उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई और स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई, जहां रेड्डी मौजूद थे। स्क्वायर लेग पर गेंद को पकड़ना मुश्किल होता है और हवा में तैरते हुए तो और भी कठिन। अन्य कोई फील्डर होता तो शायद कोशिश करने के बावजूद गेंद नहीं पकड़ पाता मगर रेड्डी की फुर्ती का जवाब नहीं। वह बाईं तरफ से जा रही गेंद पर बाज की तरह झपटे। उन्होंने फुल लेंथ डाइव लगाई और कैच पकड़ लिया। रेड्डी का कमाल देखकर सिराज हैरान थे और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। रेड्डी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा।

देखें वीडियो…