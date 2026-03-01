LIVE: भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगी सेमीफाइनल के लिए जंग, ईडन गार्डन्स में होगी चौके-छक्कों की बरसात

1 Mar 2026, 04:36:01 PM IST
IND vs WI Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंच चुकी हैं और अब अंतिम स्थान के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने हैं। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, उसके सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। वेस्टइंडीज और भारत ने सुपर-8 में एक-एक मुकाबले जीते हैं, जबकि दोनों टीमों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
IND vs WI Live Score: भारतीय टीम
IND vs WI Live Score: भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।
IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज की टीम
IND vs WI Live Score: वेस्ट इंडीज: शाई होप (कप्तान), ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडन सील्स, अकील होसेन, क्विंटिन सैम्पसन
IND vs WI Live Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 विश्वकप मैच
IND vs WI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी सुपर-8 मुकाबला रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी।