होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
LIVE Updatesरिफ्रेश

LIVE: भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगी सेमीफाइनल के लिए जंग, ईडन गार्डन्स में होगी चौके-छक्कों की बरसात

IND vs WI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी सुपर-8 मुकाबला रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी।

LIVE: भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगी सेमीफाइनल के लिए जंग, ईडन गार्डन्स में होगी चौके-छक्कों की बरसात

ind vs wi live score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 01 Mar 2026 04:36 PM IST
हमें फॉलो करें

IND vs WI Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंच चुकी हैं और अब अंतिम स्थान के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने हैं। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, उसके सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। वेस्टइंडीज और भारत ने सुपर-8 में एक-एक मुकाबले जीते हैं, जबकि दोनों टीमों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

1 Mar 2026, 04:36:01 PM IST

IND vs WI Live Score: भारतीय टीम

IND vs WI Live Score: भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।

1 Mar 2026, 04:17:06 PM IST

IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज की टीम

IND vs WI Live Score: वेस्ट इंडीज: शाई होप (कप्तान), ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडन सील्स, अकील होसेन, क्विंटिन सैम्पसन

1 Mar 2026, 04:12:51 PM IST

IND vs WI Live Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 विश्वकप मैच

IND vs WI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी सुपर-8 मुकाबला रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी।

PreviousNext
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटLIVE: भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगी सेमीफाइनल के लिए जंग, ईडन गार्डन्स में होगी चौके-छक्कों की बरसात