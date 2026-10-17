Ind Vs WI LIVE Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी-20 मैच आज, क्या भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे?

इस निर्णायक मुकाबले को देखते हुए अर्शदीप की चोट के कारण भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। क्या वे प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे यह देखना दिलचस्प होगा। वैभव सूर्यवंशी भी आज का मुकाबला खेलेंगे या नहीं यह भी एक बड़ा सवाल है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को हराया था। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने रांची में दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी भारत को करारी शिकस्त दी थी। अब तक पहला और तीसरा मैच भारत ने जीता है, जबकि दूसरा और चौथा मैच वेस्टइंडीज के पक्ष में गया है। पांचवां मुकाबला कौन जीतेगा यह आज पता लग जाएगा। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप बेहतरीन फॉर्म में हैं और उन्होंने सीरीज में दो शतक अपने नाम कर लिए हैं।