Ind Vs WI LIVE Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी-20 मैच आज, क्या भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे?

Ind Vs WI LIVE Score: मैच में हो सकती है बारिश
मैच की शुरुआत के समय बेंगलुरू में 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना दिखाई जा रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि मुकाबला कुछ देरी से शुरू हो। अगर बारिश तेज होती है तो मैच रद्द भी हो सकता है।
शे होप और श्रेयस अय्यर (फाइल फोटो)
Ind Vs WI LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला का आखिरी मैच आज बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले शाम साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। यह मुकाबला निर्णायक है, क्योंकि सीरीज 2-2 से बराबरी पर खड़ी है और जो इस मैच में बाजी मारेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी।
इस निर्णायक मुकाबले को देखते हुए अर्शदीप की चोट के कारण भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। क्या वे प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे यह देखना दिलचस्प होगा। वैभव सूर्यवंशी भी आज का मुकाबला खेलेंगे या नहीं यह भी एक बड़ा सवाल है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को हराया था। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने रांची में दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी भारत को करारी शिकस्त दी थी। अब तक पहला और तीसरा मैच भारत ने जीता है, जबकि दूसरा और चौथा मैच वेस्टइंडीज के पक्ष में गया है। पांचवां मुकाबला कौन जीतेगा यह आज पता लग जाएगा। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप बेहतरीन फॉर्म में हैं और उन्होंने सीरीज में दो शतक अपने नाम कर लिए हैं।
भारत और वेस्टइंडीज दोनों टोमों के स्क्वॉड
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई।
वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमेयर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन।
Ind Vs WI LIVE Score: मैच में हो सकती है बारिश
मैच की शुरुआत के समय बेंगलुरू में 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना दिखाई जा रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि मुकाबला कुछ देरी से शुरू हो। अगर बारिश तेज होती है तो मैच रद्द भी हो सकता है।
Ind Vs WI LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी-20I मैच आज
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला का आखिरी मैच आज बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले शाम साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
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