Ind Vs Wi LIVE Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी-20 मैच आज, क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे?

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी-20I

Ind Vs Wi LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैच से आधे घंटे पहले साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत ने इस सीरीज में पहला मुकाबला अपने नाम किया था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी थी। आज के मैच में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। भारतीय टीम की प्लेइंग XI में इस मैच में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में 41 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली थी, जिससे बहुत हद तक यह कन्फर्म हो गया है कि तीसरे मैच में भी प्लेइंग XI में वही टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। इसका साफ मतलब यह समझा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर खेलने का मौका नहीं मिल सकेगा। क्या भारत अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव करेगा देखना दिलचस्प होगा। वेस्टइंडीज के टीम के लिए बहुत कुछ परिवर्तन करने का स्कोप दिखाने नहीं दे रहा है। पिछले मैच में कप्तान शाई होप ने शतकीय पारी खेली थी। उस पारी के अवाला रदरफोर्ड ने भी अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था। रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड ने भी अपनी पावर हिटिंग का परिचय दिया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कैरेबियाई टीम कोई बदलाव करती है या नहीं। रॉस्टेन चेज ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच भी बैटिंग के अनुकूल ही मानी जाती है। छोटी बाउंड्री भी रन बनाने में काफी मददगार होंगी। साथ ही साथ मध्य भारत में ओस भी पर्याप्त मात्रा में पड़ने लगी है ऐसे में दूसरी पारी में ओस का भी खतरा रहेगा। ऐसे में कोई भी कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा। टी-20 सीरीज के लिए भारत और वेस्टइंडीज का स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई। वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, मैथ्यू फोर्डे, अमीर जांगू, कीमो पॉल।

11 Oct 2026, 05:42:46 PM IST Ind Vs Wi LIVE Score: क्या वेस्टइंडीज की टीम में होंगे कोई बदलाव? वेस्टइंडीज के टीम के लिए बहुत कुछ परिवर्तन करने का स्कोप दिखाने नहीं दे रहा है। पिछले मैच में कप्तान शाई होप ने शतकीय पारी खेली थी। उस पारी के अवाला रदरफोर्ड ने भी अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था। रोवमैन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड ने भी अपनी पावर हिटिंग का परिचय दिया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कैरेबियाई टीम कोई बदलाव करती है या नहीं। रॉस्टेन चेज ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी।

11 Oct 2026, 05:23:25 PM IST Ind Vs Wi LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी का खेलना मुश्किल भारतीय टीम की प्लेइंग XI में इस मैच में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में 41 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली थी, जिससे बहुत हद तक यह कन्फर्म हो गया है कि तीसरे मैच में भी प्लेइंग XI में वही टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। इसका साफ मतलब यह समझा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर खेलने का मौका नहीं मिल सकेगा।

11 Oct 2026, 05:03:24 PM IST Ind Vs Wi LIVE Score: वेस्टइंडीज का स्क्वॉड वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, मैथ्यू फोर्डे, अमीर जांगू, कीमो पॉल।

11 Oct 2026, 04:37:26 PM IST Ind Vs Wi LIVE Score: भारतीय टीम का स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई।