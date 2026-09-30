IND vs WI LIVE Score: शुभमन गिल ने जड़ा बैक टू बैक शतक, रोहित भी दहलीज पर

रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई

India vs West Indies 2nd ODI LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए इतिहास में पहली बार वनडे क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। भारत के सामने 406 रनों का लक्ष्य है। बुधवार को गुवाहटी के बारसपारा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने इतिहास रच दिया। वनडे क्रिकेट में कैरेबियाई टीम ने पहली बार 400 से अधिक रनों का आंकड़ा छुआ है। वेस्टइंडीज के इतिहास में पहली बार यह भी हुआ है कि उसके तीन बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक जड़ दिया है। वेस्टइंडीज की ओर से आज के मैच में पहले जॉन कैम्पबेल ने शतक जड़ा। उन्होंने 101 रन बनाए। इसके बाद साई होप ने 104 रनों की पारी खेली और आमिर जंगू ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 114 रनों की पारी खेली। इन तीनों की शतक की वजह से वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 50 ओवरों में 405 रनों तक पहुंच गई है और भारत के सामने 406 रनों का लक्ष्य है। भारत की ओर से कुलदीप, जडेजा और गुरनूर को दो- दो विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट हासिल हुआ। आकिब नबी को डेब्यू कैप थमाई गई है। वे नितीश कुमार रेड्डी की जगह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। वेस्टइंडीज ने एक या दो नहीं, बल्कि 4 बदलाव किए हैं। इस सीरीज के भारत ने पहले मुकाबले में मेहमान टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। भारत की ओर से दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम का हिस्सा हैं। पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली थी। हालांकि, रोहित शर्मा 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। भारतीय फैंस को विराट और रोहित दोनों के आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 86 शतक पूरे कर लिए हैं। ऐसे में उनसे 87वें शतक की उम्मीद होगी। क्या वे यह कारनामा कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। WI- 405/7 (50) IND- 182/0 (19 ओवर) भारत की प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स और विटेल लॉज

30 Sept 2026, 07:59:46 PM IST IND vs WI LIVE Score: रोहित शर्मा ने पूरे किए 12000 रन रोहित शर्मा ने आज के मैच में 73 रन बनाते ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे कर लिए हैं। भारत के लिए ऐसा करने वाले वे चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं। रोहित अब शतक की ओर अग्रसर हैं। गिल भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं।

30 Sept 2026, 07:52:26 PM IST IND vs WI LIVE Score: शुभमन गिल ने जड़ी फिफ्टी शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक लगाने के बाद अब आज के मैच में 38 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं।

30 Sept 2026, 07:35:27 PM IST IND vs WI LIVE Score: रोहित और गिल की शतकीय साझेदारी कंप्लीट रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी है। भारत का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान के 106 रन हो गया है। इस समय तक वेस्टइंडीज ने 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था।

30 Sept 2026, 07:24:26 PM IST IND vs WI LIVE Score: रोहित शर्मा ने ठोकी फिफ्टी भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहटी में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी है। शर्मा ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। वे फिलहाल, 34 गेंदों में 5 चौकों और चार छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत का स्कोर 100 के करीब है।

30 Sept 2026, 07:07:59 PM IST IND vs WI LIVE Score: रोहित ग ने दिलाई तेज शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई है। टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया है। भारत 406 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है।

30 Sept 2026, 06:44:51 PM IST IND vs WI LIVE Score: भारत की तेज शुरुआत 2 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 22 रन हो गया है। रोहित शर्मा ने पिछले ओवर में लय पकड़ी है। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। गिल अभी भी लय तलाश रहे हैं। भारत की तेज शुरुआत हुई है। गिल ने 2 चौके जड़े हैं।

30 Sept 2026, 06:11:39 PM IST IND vs WI LIVE Score: भारत के सामने वेस्टइंडीज ने दिया 406 रनों का लक्ष्य भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए इतिहास में पहली बार वनडे क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। भारत के सामने 406 रनों का लक्ष्य है।

30 Sept 2026, 05:43:57 PM IST IND vs WI LIVE Score: कुलदीप यादव का स्पेल समाप्त कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 65 रन देकर दो विकेट लिए। 46 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 271 रन है।

30 Sept 2026, 05:28:57 PM IST IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज की आधी टीम लौटी पवेलियन आमिर जंगू 77 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए हैं। रवींद्र जडेजा ने 2026 का अपना पहला वनडे विकेट लिया है। वेस्टइंडीज की आधी टीम 348 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी है।

30 Sept 2026, 05:20:03 PM IST IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज के लिए इतिहास वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जंगू ने भी शतक जड़ दिया है। होप और कैंम्पबेल ने इसी मैच में शतक जड़ा है। यह वेस्टइंडीज के लिए इतिहास है। एक ही पारी में वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों ने कभी भी तीन शतक नहीं जड़े थे, लेकिन आज यह कारनामा हो गया है।

30 Sept 2026, 05:13:03 PM IST IND vs WI LIVE Score: 104 रन बनाकर होप लौटे पवेलियन वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा है। जंगू शतक के करीब हैं। कैरिबियाई टीम 350 के करीब पहुंच रही है। 40 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 329 रन तीन विकेट के नुकसान पर है।

30 Sept 2026, 05:09:05 PM IST IND vs WI LIVE Score: साई होप ने ठोकी सेंचुरी साई होप ने अपना 20वां वनडे शतक जड़ दिया है। वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने के मामले में उन्होंने ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है। जंगू भी शतक के करीब है। कैम्पबेल पहले ही शतक जड़ चुके हैं।

30 Sept 2026, 04:41:56 PM IST IND vs WI LIVE Score: शतक की ओर होप, भारत को विकेट की तलाश जॉन कैम्पबेल के शतक के बाद अब कप्तान साई होप भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान ने 84 रन बना लिए हैं। 34 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 261 रन पहुंच गया है। सिर्फ दो विकेट गिरे हैं। भारत को तीसरे विकेट की तलाश है।

30 Sept 2026, 03:56:56 PM IST IND vs WI LIVE Score: साई होप ने ठोकी फिफ्टी जॉन कैम्पबेल के शतक के बाद साई होप ने अब फिफ्टी जड़ दी है। वेस्टइंडीज का स्कोर 200 के पार हो गया है। होप ने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से यह फिफ्टी जड़ी है।

30 Sept 2026, 03:29:14 PM IST IND vs WI LIVE Score: जॉन कैम्पबेल ने जड़ा शतक, गुरनूर ने किया आउट जॉन कैम्पबेल ने 65 गेंदों में शतकीय पारी खेली है। उन्होंने अपनी इस पारी के साथ खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वे वेस्टइंडीज की ओर से वनडे क्रिकेट में पांचवा सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज का स्कोर 147 रन है। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के जड़े। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 148 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आखिर में उन्हें गुरनूर बराड़ ने आउट किया। वे 68 गेंदों में 101 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

30 Sept 2026, 03:14:25 PM IST IND vs WI LIVE Score: शतक के करीब पहुंचे जॉन कैम्पबैल, विकेट के लिए तरस रहे भारतीय गेंदबाज जॉन कैम्पबैल शतक के करीब पहुंच गए हैं। वे 91 रनों पर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज का स्कोर 127 रन 1 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति पर हो गया है।

30 Sept 2026, 02:54:47 PM IST IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में ठोके 98 रन IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे वनडे में दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में एक विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं। कैम्पबैल शतक की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि शाई होप उनका साथ दे रहे हैं।

30 Sept 2026, 02:45:10 PM IST IND vs WI LIVE Score: जॉन कैम्पबेल ने लगाया अर्धशतक IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 29 गेंद में अर्धशतक लगाया है। पहले वनडे में भी उन्होंने फिफ्टी लगाई थी। वह अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगा चुके हैं।

30 Sept 2026, 02:40:13 PM IST IND vs WI LIVE Score: प्रसिद्ध कृष्णा की हुई जमकर कुटाई IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी में खेले जा रहे मुकाबले के छठे ओवर में जमकर रन बटोरे। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में कुल 22 रन जड़े। इस दौरान उन्होंने तीन चौके और दो छक्के लगाए।

30 Sept 2026, 02:32:06 PM IST IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिरा IND vs WI LIVE Score: वेस्टइंडीज को 5वें ओवर में पहला झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने कीसी कार्टी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नमन धीर ने उनका शानदार कैच लपका। उन्होंने 10 गेंद में 9 रन बनाए।