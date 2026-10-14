IND vs WI 4th T20I Live Score: शे होप शतक के करीब, वेस्टइंडीज का स्कोर 200 के पार

भारतीय टीम के खिलाड़ी

WI LIVE Score: 207/3 (17) IND vs WI 4th T20I Live Score: भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज ने दो बदलाव किए हैं, जबकि भारत पिछली टीम के साथ उतरा है। वेस्टइंडीज की टीम में कामिल पूरन की जगह ज्वेल ऐंड्र्यू की वापसी हुई है, जबकि सैंपसन की जगह रोमारियो शेफर्ड को मौका मिला है। भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक बार फिर सीरीज कब्जा करने के काफी करीब है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को 5वें ओवर में झटका लगा। सलामी बल्लेबाज एंड्रयू ने 16 गेंद में 21 रन बनाए। अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया। प्रिंस यादव ने 9वें ओवर में शिमरन हेटमायर को पवेलियन भेजा। होप और हेटमायर के बीच दूसरे विकेट के लिए 24 गेंद में 58 रन की साझेदारी हुई। प्रिंस यादव को सफलता मिली। रोवमैन पावेल ने 17 गेंद में 24 रन बनाए। चौथे मैच के लिए भारत-वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

14 Oct 2026, 08:28:47 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने पूरे किए 200 रन IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने 16वें ओवर में 200 रन पूरे कर लिए हैं। टीम ने तीन विकेट गंवाए हैं। होप शतक के करीब पहुंच गए हैं।

14 Oct 2026, 08:10:56 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: अर्शदीप ने पावेल को भेजा पवेलियन IND vs WI 4th T20I Live: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पावेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वह 17 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। होप और पावेल के बीच 27 गेंद में 46 रन की साझेदारी हुई।

14 Oct 2026, 07:59:59 PM IST IND vs WI 4th T20I Live:शे होप ने ठोकी फिफ्टी IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने चौथे मैच में अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने 28 गेंद में 50 रन पूरे किए। अपनी पारी में वह दो चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं।

14 Oct 2026, 07:46:18 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: शिमरन हेटमायर की दमदार पारी हुई खत्म IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरन हेटमायर 12 गेंद में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए। प्रिंस यादव ने उन्हें आउट किया।

14 Oct 2026, 07:44:03 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने पूरे किए 100 रन IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज की टीम ने 8वें ओवर में ही 100 रन पार कर लिया है। नमन धीर के पहले ओवर में 19 रन बने। होप और हेटमायर क्रीज पर मौजूद हैं।

14 Oct 2026, 07:37:48 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में बनाए 79 रन IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने 6 ओवर में एक विकेट खोकर 79 रन बनाए हैं। शे होप 28 और शिमरन हेटमायर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। अक्षर पटेल ने एंड्रयू को पवेलियन भेजा है।

14 Oct 2026, 07:28:29 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिरा IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज को 5वें ओवर में पहला झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू 16 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया।

14 Oct 2026, 07:17:16 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज की दमदार शुरुआत IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने एक बार फिर दमदार शुरुआत की है। शुरुआती ओवरों में टीम ने बड़े शॉट लगाए हैं। मयंक के दूसरे ओवर में 20 रन बने।

14 Oct 2026, 07:03:05 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज की बैटिंग शुरू IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत के लिए ज्वेल ऐंड्र्यू और शे होप क्रीज पर हैं। होप शानदार फॉर्म में हैं। मयंक यादव ने पहला ओवर किया।

14 Oct 2026, 06:51:18 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज ने किए दो बदलाव IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज की टीम में कामिल पूरन की जगह ज्वेल ऐंड्र्यू की वापसी हुई है, जबकि सैंपसन की जगह रोमारियो शेफर्ड को मौका मिला है। भारतीय टीम बिना बदलाव के उतरी है।

14 Oct 2026, 06:37:12 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: चौथे मैच के लिए वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

14 Oct 2026, 06:36:17 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन IND vs WI 4th T20I Live: भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव

14 Oct 2026, 06:33:34 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: भारत ने चौथे मैच में जीता टॉस IND vs WI 4th T20I Live: भारतीय टीम ने बुधवार को चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने कोई बदलाव नहीं किया है।

14 Oct 2026, 06:30:06 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: भारत-वेस्टइंडीज मैच में कुछ देर में टॉस IND vs WI 4th T20I Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे मैच के लिए टॉस कुछ देर में होगा। मैच शाम सात बजे शुरू होगा।

14 Oct 2026, 06:19:22 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई IND vs WI 4th T20I Live: भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई है। पहला मैच भारत ने 8 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत हासिल की। तीसरे मैच में भारत ने 14 रन से जीत दर्ज की। पिछले दोनों मैचों में टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं।

14 Oct 2026, 06:04:45 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: हैदराबाद में भारत का शानदार रिकॉर्ड IND vs WI 4th T20I Live: भारत का हैदराबाद में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। टीम ने तीन टी20 मैच यहां खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। जिसमें 2019 में 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत भी शामिल है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने हैदराबाद में दो शतक लगाया है।

14 Oct 2026, 05:25:08 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: जारी सीरीज में किसने नाम सबसे ज्यादा रन? IND vs WI 4th T20I Live: भारत में खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मैचों के बाद शेरफन रदरफोर्ड के नाम सबसे ज्यादा रन हैं। इसके बाद शाई होप हैं। वहीं भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। रदरफोर्ड ने तीन मैचों में 172 रन बनाए हैं, जबकि शे होप ने 159 रन, वहीं श्रेयस के नाम 143 रन हैं।

14 Oct 2026, 05:03:02 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: भारत-वेस्टइंडीज में से किसने जीता पिछला मैच? IND vs WI 4th T20I Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच इंदौर मं खेला गया , जहां भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 223 रन बनाए, इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। भारत ने 14 रन से मैच जीता।

14 Oct 2026, 04:38:33 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? IND vs WI 4th T20I Live: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार तीन मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने एशियन गेम्स में खेला था। इसके बाद उनकी टीम में जगह नहीं बनी है। हालांकि संजू सैमसन ने दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया था लेकिन अन्य दो मैचों में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। ऐसे में वैभव को उनकी जगह मौका मिल सकता है।

14 Oct 2026, 04:12:50 PM IST IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम IND vs WI 4th T20I Live: भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव